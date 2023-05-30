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İzmir'de sokaktaki cinayetin şüphelilerinden 'uyuşturucu' iddiası

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, göğsüne aldığı 8 bıçak darbesi ile yaşamını yitiren Ramazan Yüksekdağ (25) cinayetinde gözaltına alınan 4 şüpheli ifadelerinde Yüksekdağ'ın uyuşturucu madde sattığını ileri sürdü. Yüksekdağ'ın, cinayet şüphelilerinden H.E.'nin (23) kız kardeşini de uyuşturucuya alıştırdığı iddia edildi

İzmir'de sokaktaki cinayetin şüphelilerinden 'uyuşturucu' iddiası
30 Mayıs 2023 Salı 11:30

Olay, iki gün önce saat 19.00 sıralarında Bahar Mahallesi 2904 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Yüksekdağ ile H.E.(23), F.E.(20), M.V.(24) ve F.Ö.(22)  arasında tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla tartışma bıçaklı kavgaya döndü. H.E., Yüksekdağ'ı defalarca bıçakladı. Ramazan Yüksekdağ kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yüksekdağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ramazan Yüksekdağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

TEDAVİ OLURKEN YAKALANDILAR 

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olayın gerçekleştiği çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin bir taksi ile Buca ilçesindeki bir özel hastaneye gittiğini tespit etti. Bıçaklı kavgada yaralanan H.E., F.E. ve M.V. tedavi gördükleri özel hastanede yakalandı. Hastane dışında da F.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler polis araçlarına bindirilerek Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Gözaltına alınan H.E.,F.E., F.Ö. ve M.V.'nin emniyette ifadesi alındı. 4 şüpheli emniyette verdikleri ifadelerde, Ramazan Yüksekdağ'ın H.E.'nin kız kardeşini uyuşturucu maddeye alıştırdığı, mahalledeki kızlara da uyuşturucu madde sattığını ileri sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir
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