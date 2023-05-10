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İzmir'de sokaktaki tartışmada göğsünden vurularak öldürüldü

İzmir'in Buca ilçesinde Orhan Mızrak (45), sokak ortasında tartıştığı Haydar A. tarafından tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü

İzmir'de sokaktaki tartışmada göğsünden vurularak öldürüldü
10 Mayıs 2023 Çarşamba 22:27

Olay, saat 19.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 202/44 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Mızrak ile Haydar A., henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Haydar A., yanında bulunan tabanca ile Orhan Mızrak'a ateş etti. Göğsünden vurulan Orhan Mızrak kanlar içerisinde yığılırken, Haydar A. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Orhan Mızrak, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Mızrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheli Haydar A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #buca #izmir
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