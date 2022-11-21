İzmir'de son bir ayda uyuşturucu nedeniyle 241 kişi tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Son 1 ayda yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, 241 kişi de tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda düzenlenen operasyonlar kapsamında; 279 kilo 506 gram esrar-skunk, 17 kilo 291 gram metamfetamin, 10 kilo 218 gram kokain, 154 bin 835 sentetik ecza, 83 bin 494 ecstasy, 61 hassas terazi, 22 tüfek, 57 tabanca, 1345 tabanca/tüfek fişeği ve 62 şarjör ele geçirildi. 3 bin 655 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 241 şüpheli tutuklanırken, 214 şüpheli de adli kontrolle serbest kaldı.

UN ÇUVALLARINA SKUNK GİZLEMİŞLER

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım'da İzmir'e yüksek miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisi sonrası harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından 10 adrese yapılan baskınlarda; 42 kilogram skunk, 5,5 kilogram kokain, 50 bin 650 ecstasy hap, 5 bin 976 sentetik ecza haplar ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında fırına giren ekipler, un çuvallarına gizlenen skunk buldu; 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. ve C.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.K. ve C.T. de adli kontrolle serbest bırakıldı.