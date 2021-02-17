İzmir'de son bir yılda 12 bin hayvan tedavi edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yardım eli uzatmak için oluşturduğu “Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi” son bir yıl içinde sağlık sorunu yaşayan 12 bine yakın sokak hayvanını tedavi etti. “Satın alma sahiplen” sloganıyla binin üzerinde kedi ve köpeğe yeni yuva bulunurken 200 ton mama dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte sahipsiz, yaralı, engelli, hasta ya da bakıma muhtaç hayvanları yalnız bırakmıyor. Işıkkent ve Seyrek köpek bakımevleri sahipsiz hayvanlara yuva olurken, sokakta yaşayan ve hastalanan sokak hayvanları Acil Müdahale ekipleri aracılığıyla polikliniğe getirilerek iyileştiriliyor. Sokakta yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan can dostlar için yüksek enerji veren mama dağıtımı yapılıyor.

7 gün 24 saat çalışıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, “Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ilçelerde de oluşturduğumuz birimlerimizle de sokak hayvanlarının toplanması, tedavilerinin ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılmasını sağlıyoruz. Bu birimlerimiz sadece bulundukları ilçelere değil metropol dışındaki 19 ilçemize de hizmet veriyor. Araç sayımızı ve veteriner kadromuzu artırdık. Sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi, tedavilerinin yapılması, kısırlaştırılıp sahiplendirilmesi için belediye olarak haftanın 7 günü günün çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

Sokak hayvanları için 4 ayrı birim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Işıkkent Geçiçi Köpek Bakımevi, Seyrek Geçici Köpek Bakımevi, Fuar Küçük Hayvan Polikliniği ve Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi olarak 4 ayrı birimle can dostlar için çalışıyor. Seyrek’teki 43 dönümlük arazide, aynı anda 1000 sokak hayvanı misafir edebileceği bir yuva içinde Rehabilitasyon Merkezi’nin de yer aldığı bir kompleks ve 4 bin hayvan kapasiteli hayvan mezarlığı bulunuyor. Burada yasa gereği bakılması ve sahiplenmesi yasak olan ırkların bakımı ile Acil Müdahale Ekibi tarafından sokaktan alınan hayvanların ortopedi operasyonları yapılıyor. Seyrek ve Işıkkent köpek bakımevlerinde bin 300 köpeğin bakımı sağlanıyor.

Acil Müdahale ekipleri sahada

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ninsokak hayvanlarına yardım eli uzatmak için oluşturduğu “Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi” 2020 yılında 27 bin sokak hayvanını muayene etti; 12 bine yakın sokak hayvanını tedavi etti. 2 bin 234 hayvana da operasyon uyguladı. 2021 yılının ilk ayında ise 900 vakaya müdahale edildi, Hafta içi mesai saatlerinde ilçe belediyelerinin verdiği bu hizmeti, hem hafta sonu ve resmi tatil günleri hem de hafta içi mesai saatleri dışında sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni alınan acil müdahale araçlarıyla hizmet kapasitesini arttırdı. Acil Müdahale ve Nakil Aracı sayısı ikiden beşe çıkarıldı. Ekipte veteriner hekim, veteriner teknikeri, şoför ve hayvan bakıcısı bulunuyor. Bu ekip tarafından ilk müdahalesi Kültürpark'taki poliklinikte yapılan sokak hayvanları, ortopedi operasyonuna ihtiyaç duyulması halinde Seyrek Köpek Bakı mevi’ne yönlendiriliyor. Tedavisi tamamlanan kedi ve köpekler kısırlaştırılıp işaretleniyor, kuduz ve iç parazit aşıları yapıldıktan sonra alındıkları adrese bırakılıyor. Ekipler sokak hayvanlarına ihtiyaçlarına göre ortopedi, tümör, fıtık, göz ampütasyon, ağız ve çene operasyonları da yapıyor. “Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi” hafta içi 17.30'dan ertesi sabah 08.30'a kadar ambulansla hizmet veriyor. Ekipler hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de 24 saat çalışıyor. Hafta içi mesai saatlerinde ise ilçe belediyelere yönlendirme yapılıyor. Vatandaşlar, sağlık problemi olan zor durumdaki sokak hayvanları için 293 39 80 numaralı telefonu arayabiliyor.

Kısırlaştırılan kedi-köpek sayısı iki katına çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kısırlaştırdığı hayvan sayısını, gönüllülerin desteği ve ek birimlerin katkısıyla 2020’de önceki yıla oranla iki katına çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 2020’de 5 bin 929’u kedi, 5 bin 248’i köpek olmak üzere 11 bin 177 sokak hayvanını kısırlaştırdı. Bu sayı 2019’da 5 bin 553, 2018’de ise 4 bin 413 olarak kaydedilmişti. Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısının artmasında gönüllü desteğinin yanı sıra 2020’de metropol dışındaki 7 ilçede hizmete alınan birimlerin etkisi oldu.

Veteriner sayısı artırıldı, araçlar alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri veya ilçe belediyeleri tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Işıkkent ve Seyrek hayvan köpek bakımevleri, Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği (sadece kedi) ile Seferihisar, Urla, Kemalpaşa, Torbalı, Menemen, Dikili, Ödemiş’teki birimlere getirilen kedi ve köpekler kısırlaştırılıyor. 21 veteriner hekim ve 8 veteriner sağlık teknikerinin görev aldığı merkezlerde kısırlaştırma işlemi sonrası sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri yapılıyor, kulaklarına kısırlaştırıldıklarını gösteren küpe ve deri altı mikro çip takılıp kuduz aşıları, iç parazit ilaçları yapılarak alındığı adrese bırakılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi veterinerlik birimlerinin olmadığı metropol dışındaki ilçelerde de sokak hayvanlarının toplanıp bu merkezlere getirilerek kısırlaştırılmasını sağlıyor. Kültürpark Küçük Ha yvan Polikliniği’ndeki ameliyathane sayısını ikiye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının toplanması için hayvan refahına uygun 20 köpek taşıma kapasiteli iki karavanı da hizmete aldı.

Yeni ailelerine kavuştular

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki sahipsiz, yaralı, engelli, hasta ya da bakıma muhtaç hayvanları yalnız bırakmıyor. Işıkkent ve Seyrek köpek bakımevleri sahipsiz hayvanlara yuva olurken, sokakta yaşayan ve hastalanan sokak hayvanları Acil Müdahale ekipleri aracılığıyla polikliniğe getirilerek iyileştiriliyor. “Satın alma sahiplen” sloganıyla Işıkkent Köpek Bakımevi’nde tedavileri tamamlanan, kısırlaştırılan ve işaretlenen köpekler ile Kültürpark’taki Küçük Hayvan Polikliniği’nde bakımları yapılan kediler için de sahiplendirme çalışmaları sürüyor. 2019 ve 2020 yıllarında bin 60 kedi ve köpek yeni ailelerine kavuştu.

Mama dağıtımı sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 30 ilçede mama dağıtımını aralıksız sürdürüyor. Özellikle kış aylarında sokak hayvanları için yüksek enerji veren mamalar tercih ediliyor. Kış aylarında nüfusları azalan turistik Foça, Çeşme, Karaburun, Dikili, Menderes ve Seferihisar başta olmak üzere metropol dışındaki toplam 19 ilçeye her hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler şube müdürlükleri aracılığıyla 14 tonun üzerinde mama düzenli olarak dağıtılıyor. 2020 yılı başından bu yana Büyükşehir 200 ton mama dağıtıldı.

Bu merkez Türkiye'ye örnek olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova Gökdere Mahallesi'nde sokak hayvanları için Avrupa standartlarında köpek rehabilitasyon ve sahiplendirme merkezi kuruyor. 20,6 milyon liralık yatırımla yaklaşık 37 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen ve bin 500 köpeğe yuva olacak Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi 2021 yılının Temmuz ayında tamamlanacak ve tesisin kapasitesi ilave barınaklarla 3 bin köpeğe kadar çıkabilecek. Merkez köpeklerin psikolojisi düşünülerek diğer bakım evlerinden farklı yeşil alan odaklı tasarlandı. Tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan hayvanların sorunlarının giderilmesini ve sahiplenmenin teşvik edilmesini hedefleyen merkezde veteriner hizmet birimleri, yasal ırk barınakları ve karantina bölümleri de bulunuyor. Ayrıca yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda sokağa terkedilmiş yaşlı çiftlik hayvanları için barınma alanı oluşturulacak.İzmir Büy&uum l;kşehir Belediyesi merkezde yavru köpek ve cins köpekler için birimler kuracak. Merkezde ayrıca açık hava amfi gösteri alanı da bulunacak. Tesisin yüzde 60’sı tamamlandı.