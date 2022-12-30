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İzmir'de sosyal medya fenomeni şantajdan gözaltına alındı!

İzmir'de sosyal medya fenomeni şantajdan gözaltına alındı!
30 Aralık 2022 Cuma 09:22

İzmir'de, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ (26), sosyal medyadan kanal açarak cinsel içerikli videolar paylaştığı, fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018'de İzmir'de 2 erkek çocuğunu öpüştürdüğü videoyu sosyal medyadan yayınladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 17 yıl hapse çarptırılıp sonra tahliye edilen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'a ait 'iamgagabulut' adlı Instagram hesabını takibe aldı. Ekipler, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ'un, sosyal medya uygulamasından kanal açıp, cinsel içerikli videolar paylaştığı, bu fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığını belirledi. Polis, hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından soruşturma açılan Altuğ'a ait adrese bu sabah operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Altuğ'a ait çelik kasada, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gaga bulut #sosyal medya
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