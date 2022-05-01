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İzmir'de sosyal medya operasyonu: 13 gözaltı

İzmir'de sosyal medya operasyonu: 13 gözaltı
01 Mayıs 2022 Pazar 17:30

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK/PYD/YPG ve sol terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen 13 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 şüphelinin sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK/PYD/YPG ve sol terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Buca, Konak, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Menemen ve Menderes ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sosyal medya #pkk #terör
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