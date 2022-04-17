İzmir'de Sporfest heyecanı! Başkan'dan sporculara ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Maraton İzmir ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleriyle birleşen ilk spor festivali Sporfest İzmir'i ziyaret etti. Stantları gezen ve sporcuların etkinliklerine katılan Başkan Tunç Soyer, bugün yapılacak Maraton İzmir öncesinde koşuculara başarılar diledi.

Göreve geldiği günden bu yana spora ve sporcuya destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Nisan Pazar günü üçüncüsünü düzenleyeceği Maraton İzmir ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleriyle birleşen Sporfest İzmir'i ziyaret etti. Başkan Soyer'e ziyaretinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sporcular ve İzmirliler eşlik etti.

Basketbol ve buz hokeyine katıldı



Pazar günü de devam edecek Sporfest İzmir ile Kültürpark festival havasına büründü. Başkan Soyer, İzmir kulüplerinin spor okullarının öğrencileriyle bir araya geldi. Basketbol oynayan ve buz hokeyine katılan Başkan Soyer, Sporfest İzmir kapsamında kurulan branşlara ait deneyimleme alanlarında sporcularla buluştu.

Maraton İzmir ve Sporfest İzmir anısına ağaç dikildi

Sporfest İzmir etkinliklerinin en önemlilerinden birini ise bu yıl ilk kez düzenlenen Çocuk Koşusu oluşturdu. Başkan Soyer, Çocuk Koşusu'nun startını verdi. Sporfest İzmir turunda İzmir'in 30 farklı ilçesinden getirilen toprak ile Maraton İzmir ve Sporfest İzmir anısına Kültürpark'a ağaç dikildi. Stant açan sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret eden Soyer, Maraton İzmir'de koşacak koşuculara da başarılar diledi.

Zumbadan yogaya



Kız çocuklarına futbol eğitiminin de verildiği Sporfest İzmir etkinlikleri çerçevesinde kano, okçuluk, buz hokeyi, dağcılık, 3x3 streetball, halk dansları ve modern dans, hentbol, sualtı görüntüleme, mini voleybol, yelken ve bisiklet gibi branşlara ait deneyimleme alanları oluşturuldu. Turnuvalar ve gösterilerle renklenen Sporfest İzmir’de zumba, yoga, capoeira, nefes ve meditasyon, fit dans, bodyfit etkinlikleri, söyleşiler ve konserler de yer alıyor.