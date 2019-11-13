İzmir'de stat inşaatlarını gezecek

Eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bugün kentteki stadyum inşaatlarını denetleyecek.

İzmir'de stat inşaatlarını gezecek
13 Kasım 2019 Çarşamba 13:54

İzmir'de ilk olarak saat 10.00'da Ege Ekonomik Forumu'nun son gününde konuşma yapacak Binali Yıldırım, ardından 9 Eylül 2017'de temellerini attığı Alsancak Stadı ve Göztepe Stadı'nın inşaatlarını gezecek. Yıldırım, saat 11.00'de Alsancak Stadı'nda, saat 12.00'de ise Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alacak Göztepe'nin yeni stadında olacak. Türkiye'de ilkleri bünyesinde barındıracak stadın üzerinde halka açık yürüyüş parkuru bulunan çatısına da çıkacak olan Binali Yıldırım, ardından Göztepe yönetimi ve İzmir'in futbol kamuoyuyla yemekte bir araya gelecek. Göztepe'nin 94 yıllık tarihinde ilk kez kavuşacağı yeni stadı Süper Lig'de bu sezonun ikinci yarısında açılacak. Alsancak Stadı'nın ise 2021'de tamamlanması planlanıyor.

Önceki Haber
Atatürk Müzesi'ne 10 Kasım'da yoğun ilgi
Sonraki Haber
Kuzey Ege'de 'ara tatil' telaşı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.