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İzmir'de su kesintisi! 8 Aralık 2022'de bu mahallelere 12 saat su verilemeyecek!

İzmir'de su kesintisi! 8 Aralık 2022'de bu mahallelere 12 saat su verilemeyecek!
07 Aralık 2022 Çarşamba 10:11

İzmir'de su kesintisi. İzmir'de vana yenileme çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Kesinti Bornova ilçesinde yaşanacak ve 12 saat sürecek


İZSU, İzmir'de su kesintisi ile ilgili uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bornova İlçesi, Kemalpaşa Caddesi ve Aydınlar Caddesi üzerinde bulunan 2 adet Ø1000 mm.'lik vananın bakım ve yenileme çalışması planlanmıştır. Söz konusu çalışma nedeniyle; 08.12.2022 Perşembe günü saat 09:00 ile 21:00 saatleri arasında 12 saat süre ile su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur." ifadeleri kullanıldı.


Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Karacaoğlan, Yunus Emre, Işıklar, Egemenlik, Gürpınar, Ümit, Kemalpaşa ve Yeşilova Mahalleleri

Etiketler; #izmir #su kesintisi #haber
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