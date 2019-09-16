İzmir'de su kesintisi

İzmir'in Karabağlar ve Balçova ilçelerinde 8 saat su kesintisi yapılacağı bildirildi.

İZSU'dan yapılan yazılı açıklamada, Karabağlar ilçesine su aktaran P-23 pompa istasyonunda trafo montajı yapılacağı için Karabağlar’ın bir bölümü ile Balçova Çetin Emeç Mahallesi’nde 18 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'den 19 Eylül Perşembe günü saat 06.00'ya kadar su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Karabağlar’da su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Peker, İhsan Alyanak, Abdi İpekçi, Devrim, Yunus Emre, Günaltay, Kibar, Yurtoğlu, Cennetçeşme, Uzundere, Yüzbaşı Şerafettin, Özgür, Gazi, Ali Fuat Erdem, Umut, Barış, Sevgi, Bahriye Üçok, Salih Omurtak, Tahsin Yazıcı, Kazım Karabekir, Gülyaka, Refet Bele, Yaşar Kemal, Limontepe mahalleleri ile Ali Fuat Cebesoy Mahallesi’nin 9509, 9197/2, 9197/3, 9197/4, 9197/5, 9197/6, 9170/1 sokakları ve Erdal Yaklav Caddesi."