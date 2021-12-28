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İzmir'de suç örgütü operasyonu: 11 kişi tutukladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca 13 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Tırpan' operasyonunun İzmir ayağında gözaltına alınan 30 kişiden 28'i, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı

İzmir'de suç örgütü operasyonu: 11 kişi tutukladı
28 Aralık 2021 Salı 09:43

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ekiplerince mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik perşembe günü 27 ilde eş zamanlı 'Tırpan' adlı operasyon düzenlendi. Operasyon, 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik gerçekleştirildi. Operasyonun İzmir ayağında 30 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin İzmir genelinde başta Ödemiş, Torbalı, Tire ve Bayındır ilçelerinde; halk üzerinde baskı kurarak haksız ekonomik gelir elde ettikleri, 'yağma', 'yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silah kaçakçılığı' gibi birçok suça karıştıkları belirtildi. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 8 tabanca, 4 tüfek, bir miktar mermi ve uyuşturucu madde ile çok sayıda senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 10 kişi, savcılık tarafından serbest bırakılırken, 1 kişi de ev hapsine alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #operasyon #gözaltı #tırpan operasyonu
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