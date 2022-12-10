İzmir'de suç örgütü operasyonu: 25 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 50 ilde düzenlenen 'Silindir' operasyonu kapsamında, İzmir'de 'Baybekler' olarak bilinen suç örgütü ile suç örgütlerine silah ve mühimmat temin eden 2 şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 25'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest kaldı; 12 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Silindir' operasyonu kapsamında 3 aydır teknik ve fiziki takip edilen Bergama, Aliağa, Dikili, Foça ve Kınık'ta faaliyet yürüten 'Baybekler' olarak bilinen suç örgütü ile suç örgütlerine silah ve mühimmat temin eden 2 farklı şebekenin 43 üyesine yönelik salı günü operasyon düzenledi. İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Konya ve Isparta'da toplam 60 adrese baskın yapıldı; 16 araç da arandı. Operasyonun İzmir ayağında, 'Baybekler' suç örgütünün üyelerinin tamamının içinde bulunduğu 42 şüpheli, gözaltına aldı; 1 kişinin ise arandığı belirtildi. Şüphelilerin adres ve araçlarındaki aramalarda 39 tabanca, 20 tüfek, 1 dinamit lokumu, 864 değişik çaplarda fişek, 1 torna makinesi, 1043 uyuşturucu hap, 612,57 gram esrar, 685 kartuş, 14 senet, 7 namlu açma aparatı, 3 silah kalıbı ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Bunun yanında şebeke üyelerince satışa çıkarılan tabancaların imal edildiği imalathane de tespit edilip, faaliyetten menedildi. Suç faaliyetleri deşifre edilen 'Baybekler' isimli suç örgütünün 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silah ve mühimmat kaçakçılığı', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama', 'iş yeri ve ikamet kurşunlama' gibi suçları işledikleri ve azmettirdikleri de belirlendi.

Polisteki işlemlerinin ardından 42 şüpheliden 12'si, salıverildi. Adliyeye dün sabah sevk edilen diğer 30 şüpheliden 25'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.