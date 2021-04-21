İzmir'de şüpheli ölüm!

Bayraklı'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 77 yaşındaki Kemal Hacıhasanoğlu'ndan haber alamayan oğlu, gece saatlerinde babasının yaşadığı eve gitti. Eve giden oğlu içeriye girdiğinde babasını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Olay hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hacıhasanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Belediye tabibi incelemesinde olayı şüpheli buldu. Bunun üzerine olay yeri ekipleri de incelemede bulundu. Hacıhasanoğlu'nun cesedi, incelemeler sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.