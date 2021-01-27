İzmir'de şüpheli ölüm!

İzmir'de yalnız yaşadığı öğrenilen 61 yaşındaki Kemal Kükrek evinde ölü bir şekilde bulundu

Alınan bilgiye göre İzmir'in Konak İlçesinde bulunan 3 katlı bir evin zemin katında yaşayan 61 yaşındaki Kemal Kükrer'den bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir yardımı ile Kükrer'in evine girdi. Ekipler, Kükrer'i evinin bahçesinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kükrer'in öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemede Kükrer'in ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine olay yerine Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Ekiplerin ve savcının incelemesinin ardından Kükrer'in cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.