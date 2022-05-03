HAMİLELERE EĞİTİM VERİLECEK
HAMİLELERE EĞİTİM VERİLECEK
0
EVLİLİK SONRASI İLK AÇIKLAMA
EVLİLİK SONRASI İLK AÇIKLAMA
0
TARİHİ HEZİMET!
TARİHİ HEZİMET!
0
MARTILARLA İLGİLİ İLGİNÇ İDDİA!
MARTILARLA İLGİLİ İLGİNÇ İDDİA!
0

İzmir'de Suriyeli erkek, karısını öldürdü!

İzmir'de Suriyeli erkek, karısını öldürdü!
03 Mayıs 2022 Salı 08:40

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Suriye uyruklu Recea M., tartıştığı eşi Muhammed M. tarafından tabancayla başından vurularak yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aktepe Mahallesi 122 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed M. ile eşi Recea M., henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Muhammed M., tabancayla eşi Recea M.'nin başına ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Recea M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Recea M.'nin cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Muhammed M., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gaziemir #cinayet #kadın cinayeti #suriyeli
Önceki Haber
Urla'da kaza: Kayaya çarpan kişi öldü!
Sonraki Haber
İzmir'de aşırı hız kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Konak'ta can dostlara eksiksiz hizmet
Konak'ta can dostlara eksiksiz hizmet
0
Başkan Soyer'den Buca'ya müjde!
Başkan Soyer'den Buca'ya müjde!
0
İzmir'de aşırı hız kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İzmir'de aşırı hız kazası: 2 ölü, 3 yaralı
0
Urla'da kaza: Kayaya çarpan kişi öldü!
Urla'da kaza: Kayaya çarpan kişi öldü!
0
İzmir organ bağışında zirvede
İzmir organ bağışında zirvede
0
İzmir'de nişanlı çift, kiraladıkları evde ölü bulundu!
İzmir'de nişanlı çift, kiraladıkları evde ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.