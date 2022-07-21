İzmir'de Suruç anmasına polis müdahalesi!

Suruç saldırısının 7. yıl dönümü nedeniyle İzmir'de bir grup basın açıklaması yapmak için biraraya geldi. Gruba polis müdahale ederken çıkan olaylarla 29 kişi gözaltına alındı

İzmir'de, Suruç saldırısının 7'nci yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapan bir grup, daha sonra izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Polis ise yürüyüşe izin vermedi. Çıkan olaylar sonrası polis gruba biber gazı ile müdahale ederken olaylarda 29 kişi de gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 2015 yılında DEAŞ'lı terörist Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün canlı bomba olarak kendini patlatmasıyla 33 kişi yaşamını yitirirken, 100'den fazla kişi yaralandı. Suruç saldırısının 7'nci yıl dönümünde bir grup, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Grup, açıklamanın ardından izinsiz olarak yürüyüş yapmak istedi. Bunun üzerine polis, yürüyüş izinlerinin olmadığı için yürüyüş yapamayacaklarını ifade etti. Daha sonra polis ile grup arasında arbede çıktı.

Öte yandan, yaşanan arbede sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 4 polis memuru, hastaneye kaldırıldı. Yaralı polis memurlarının 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayda başına darbe alan ve burnunda kırık bulunan bir polis memurunun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası 29 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.