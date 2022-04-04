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İzmir'de suya ve ulaşıma enflasyon zammı!

İzmir'de suya ve ulaşıma enflasyon zammı!
04 Nisan 2022 Pazartesi 12:58

İzmir'de en son Mart ayı içerisinde zam yapılan İZSU ve ESHOT fiyatlarına yeniden zam geldi. Suya yüzde 9,19, ulaşıma yüzde 9,9 oranında zam yapıldığı öğrenildi. Su ve ulaşım zamlarının enflasyona göre değişeceği belirtilmişti

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ile Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs (ESHOT) için yeni zamlar açıklandı. Aylık zam oranını Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranına sabitlenen iki kurum yeni fiyatları açıkladı.

İzmir'de en son Mart ayında su faturalarına yüzde 7,22 oranında zam yapılmıştı. Evrensel'in haberine göre bugün açıklanan Mart ayı enflasyon oranları sonrası ise suya yüzde 9,19'luk bir zam daha yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda zamlanan ESHOT fiyatlarına da tekrardan yüzde 9,9 oranında zam geldi. Buna göre 6 lira 50 kuruş olan tam biniş ücreti mayıs ayından itibaren 7 lira 09 kuruşa yükselecek.

Etiketler; #izmir #su zammı #ulaşım zammı #izmir zam
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