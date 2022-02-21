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İzmir'de suya yüzde 30 zam

İzmir'de 1 Mart 2022 tarihinden itibaren kent genelinde geçerli olacak su ve atıksu satış fiyatına yüzde 30 zam yapılırken ayrıca su tarifesi Üretici Fiyat Endeksi(ÜFE)'ne bağlandı. Buna göre su ve atıksu satış fiyatları nisan ayından itibaren ÜFE’ye göre her ay güncellenecek.

İzmir'de suya yüzde 30 zam
21 Şubat 2022 Pazartesi 19:35

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(İZSU) olağanüstü genel kurulu İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer idaresinde Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda 1 Mart 2022 tarihinden itibaren kent genelinde geçerli olacak su ve atıksu tarifeleri görüşülerek karar bağlandı. Buna göre İzmir’de mart ayından itibaren geçerli olacak yeni tarifede bazı abone türleri hariç olmak üzere 1 metreküp su ve atıksu satış fiyatına yüzde 30 zam yapılırken ayrıca su tarifesi Üretici Fiyat Endeksi(ÜFE) bağlandı. Buna göre su ve atıksu satış fiyatları nisan ayından itibaren ÜFE’ye göre her ay güncellenecek. Mart ayından itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre; hali hazırda 7,56 lira olan 1 metreküp su ve atıksu satış fiyatının, konutta 10 metreküpe kadar 9,83, 11 – 20 metreküp arası 11,70, “21 metreküp” ve üzeri kullanımlarda ise 21,89 olarak uygulanacak.

Etiketler; #su #izsu #izmir
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