İzmir'de suya zam!

Dört buçuk saatlik İZSU Genel Kurulu'nda 2022 yılında İzmir'de suya ilk altı ayda yüzde 18, ikinci altı ayda ise yüzde 15 zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi. Yıllık bazda ise İzmirli suyu 26.85 zamla kullanacak. İZSU'nun 2022 mali yılı bütçesi ve performans programının oy çokluğuyla kabul edildiği toplantıda muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Başkan Tunç Soyer, "Yüzde 18 artı yüzde 15 zam, yıllık ortalama yüzde 26.85’e geliyor, bu zam da TÜİK’in yeniden değerlendirme oranının bile altında kalıyor" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu Başkan Tunç Soyer idaresinde Ahmet Adanan Saygun Sanat Merkezi(AASSM)'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda İZSU’nun 2022 mali yılı gelir ve gider bütçesi ile performans programı görüşüldü. Toplantıda İzmir’de suya; 2022 yılının ilk ayında yüzde 18, ikinci altı ayında yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi. Katı atık ve bertaraf ücretlerinin su faturası ile birlikte tahakkuk ve tahsilatı uygulamasının 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kaldırılması konulu önergenin tekrar değerlendirilmek üzere geri çekilmesi kabul edildi. İZSU’nun 2022 gelir bütçesi 3 milyar 178 milyon 961 bin TL, gider bütçesi ise 3 milyar 800 milyon olarak açıklandı. AK Parti ve MHP’nin ret oyu kullandığı 2022 mali yılı bütçesi ve performans programı oy çokluğuyla kabul edildi.

Bütçenin yüzde 47'si yatırımlara ayrıldı

Toplantıda İZSU bütçesi hakkında söz alan CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, "Türkiye nasıl dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişmelerden etkileniyorsa İzmir'de ülkemizdeki olumsuz gelişmelerden aynı şekilde etkilenmektedir. Genel ekonomik ve sosyal gidişatın dışında pandemi süreci, kurum ve kuruluşlarının karşısında birçok ekonomik ve sosyal güçlük çıkarmıştır. Bu güçlükler, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde geliştirilen projelerle, dayanışma içerisinde aşılmıştır. İZSU’nun özverili çalışmalarıyla başarılı bir sınav verdiğini kabul etmek gerekir. Pandemi sürecini de kapsayan 2019-20-21 yılında İZSU’nun gerçekleştirdiği yatırım miktarı 1 milyar 250 milyon lira… İZSU’nun 2022 yılı bütçesinin yüzde 47’sinin yatırımlara ayrıldığı görülüyor” dedi.

Kökkılınç'tan KDV ve Çevre Tüketim Vergisi çıkışı

“Ekonomik dengelerin altüst olduğu bu süreçte İZSU Genel Müdürlüğü, hizmetlerini kesintisiz sürdürmüştür” diyerek konuşmasını sürdüren Kökkılınç, “2021 yılının başında, tüm bu kötü ekonomik ölçütlere rağmen yüzde 15 zamda kalınmış, başka bir zam yapılmamıştır. Bu şekilde 2021 yılı için yaklaşık 80 milyon lira vatandaşlarımızın cebinde kalmıştır. 2022 yılında ilk ay yüzde 18 ikinci altı ayda yüzde 15’lik fiyat uygulaması bütçede öngörülmüştür. Bütçenin yüzde 13’ünün akaryakıt ve elektrik harcamasına gittiği görünce ve aynı zamanda ekonomik tablo karşısında 2022 yılındaki bu fiyat uyarlamasının bile son derece vatandaş odaklı olduğu görülecektir. 350 bin abonenin ödenmemiş faturalara rağmen suyu kesilmemiştir” diye konuştu. Ayrıca Kökkılınç, “İklim krizinin en ağır sonuçlarından biri susuzluk tehlikesidir. Su kaynaklarının korunması ve tasarrufu, vatandaşların suya erişiminin kolaylaştırılması ile ilgili merkezi idarenin de tedbirler alması gerekmektedir. Bu tedbirlerin en başında su faturalarındaki KDV ve Çevre Tüketim Vergisi kaldırılmasıdır. Devlet Su İşleri (DSİ) yaptığı barajların bedelini, faiziyle yerel idareden almaktadır. Bu bedellerin yerel su idarelerinden alınmaması, barajların merkezi idare yatırımı olarak tüm mali yükümlülüğünün üstlenilmesi gerekmektedir. Bunun için yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır” açıklamalarında bulundu.

İzmir yazın kokan kışın taşan bir şehir

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise İZSU'nun 2022 mali yılı gelir ve gider bütçesi ile performans programına ilişkin eleştirilerde bulunarak "İZSU'yla ilgili söyleceklerim geçen yıl, ondan önceki yıl söylediğim şeylerden farklı olmayacak. Her yıl aynı şeyleri tekrarlanmak zorunda kalıyoruz. Geçmiş geleceğin referansı. İZSU yatırımcı bir kuruluş olmak zorunda. Çünkü İZSU yatırımlarda kısıtlamaya gittiğinde sorunlar yaşanır. İZSU deyince aklımıza körfez kirliliği, şehirdeki koku sorunu, yağan her yağmur sonrası oluşan taşkınlar ve ucuz ve erişilebilir su akla geliyor. Bütün bu sorunları kaldırmak için İZSU'nun bir bütçesi var.Geçen yıl bu bütçe 3 milyar 164 milyonmuş bu sene 3 milyar 800 milyona kadar çıkmış. Geçen yıl atık su hattı 3 bin 749 km iken bu sene 260 km fazla yapılmış. Yağmur suyu hattı 663 kilometredenden 715 kilometreye çıkarılmış.İçme suyu arıtma tesisisi 57'imiş 57'de kalmış. Atık su arıtma tesisi 67'miş 67'de kalmış. İZSU'nun bütçesi arttı ama yatırım bütçesi artı mı? İzmirlilerin yaşam kalitesini aşağıya çeken sorunlar için ne kadar yatırım yapılıyor? Geçen yıl yatırım yapmayan İZSU önümüzdeki yıl daha kötü bir performans sergileyecek. Sorunlar bir bütün. Dereleri temizlemeden koku problemini ortadan kaldıramazsınız. Başkan Tunç Soyer bir söz verdi; "Ben bu körfezde yüzeceğim" dedi. Sayın başkan üç yılın sonunda körfezin kirliliğini Gediz nehrinde aramaya başladı. İzmir maalesef yazın kokan kışın taşan bir şehir haline gelmiştir. Azıcık yağan yağmurda Kemeraltı yine sular altında kaldı. İzmir'de yağan yağmurun miktarına bakılmaksızın problem yaşanıyor. 25 yıldır bu şehri siz yönetiyorsunuz. Sizin görev süreniz boyunca yapılan yağmur suyu hattı 81 km. Toplam yapmanız gereken yağmur suyu hattı 5 bin km. Siz bu gidişle dönem sonuna değiştiremeyeceksiniz. Dönem sonunda da yerel iktidar biz olacağız. İzmir'de bir koku problemi var. Bu koku probleminin sebebi kanalizasyon ile yağmur suyu hattının ayrıştırılmaması. Kokunun kaynağı körfez. Kokunun kaynağı dereler. Sadece birkaç noktada dokunuş yaparak bu problemi çözmeniz mümkün değil" dedi.



AK Partili Hızal'dan Gördes Barajı çıkışı

Kent gündemine sık sık gelen Gördes Barajı’ndan içme suyu alınamadığı tartışmasına değinen Hızal, “Gördes Barajı’ndan planlanan miktarda su gelmedi. Bunun sebebi ise kuraklıktır. Bugün kadar 2011 mayıs ayından itibaren İzmir’e gelen su miktarı yanılmıyorsam 55 milyon metreküp. Bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu para 5 yıllık sürede 55 milyon. 30 yıllık kredi kullanıldı. Sizin iddia ettiğiniz gibi alınmayan suyun parasını vermiyorsunuz. Yapılan tesisin işletmenin parasını veriyorsunuz. İZSU’nun yapmış olduğu araç yıllık kiralama bedeli 42 milyon. Siz daha ne anlatıyorsunuz. Siz vatandaşa ücretsiz su mu veriyorsunuz. Ya da istediğiniz yerde istediğiniz yerde yatırım yapabiliyor musunuz, yapamıyorsunuz. Devlet yönetimi ciddiyet ister. Yatırımsızlıktan dolayı, İzmir susuz kalacaktı. İzmir’in susuz kalmasının önüne geçen merkezi hükümetlerdir. Bütçede yatırımda kısıtlamaya gittiniz. Daha az yatırım yapacaksınız. ‘Dolar, Euro şu kadar olmuş’ diyorsunuz. 25 yıldır neredeydiniz, elinizden tutan mı vardır? Hadi 1 yıldır dünyada olduğu gibi ülkemizde de böyle bir dalgalanma var. Geri kalan zamanda ne yaptınız? Bizim yaptıklarımızı beton olarak görüyorsunuz. Biz onun yüzde 10’nu dahi yapamıyorsunuz. İZSU’nun genel performans bütçesi maalesef ortada. Çok daha iyisi ile karşılaşmak isteriz. Yere basan bütçe olsaydı oybirliğiyle geçirmek isterdik. Her geçen yıl daha kötüye gidiyor” diye konuştu.

İzmir kokmaya devam eder

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin ise "İzmir’deki en önemli altyapı sorunu yağmursuyu ve pis su kanallarının birleşik sistem olmasıdır. 2021 yılına kadar mevcut yağmur suyu kanalı yaklaşık 675 km, 2021 yılında yapımı öngörülen yaklaşık 120 km, 2022 yılında yapımı öngörülen yaklaşık 180 km İzmir’in toplamda ihtiyacı yaklaşık 5 bin km Bu hızla Yaklaşık yirmi yılda bu sorun çözülebilir peki bu birleşik sistem devam ettiği sürece ne olur? Ben söyleyeyim İzmir kokmaya devam eder. İzmir maalesef Kışın taşan, yazında kokan bir şehir haline geldi. Kuraklıkla yüz yüze olduğumuz dönemde yağmur sularını ayrıştırıp tekrar kullanılması çok önemlidir. Merkezi hükümet son dönemlerde 15 adet yer altı barajı inşa etmesi ne kadar önemliyse bizim de İzmir Büyükşehir Belediyesi Yönetimi olarak biran önce yağmur sularının ayrıştırılmasını tamamlamamız gerekmektedir. Pis su kanallarında toplanan yağmur sularının arıtma sistemlerine fazladan yük bindirmekte ve yeterli arıtılmadan körfeze deşarj edilen bu sular hem körfezi kirletmektedir, hem de kokuya sebep olmaktadır. Asıl önemli olan konulardan bir tanesi de kuraklık sebebi ile azalan içme suyu kaynakları yerine alternatif olarak deniz suyunun arıtılmasıdır. Konularda da performans programının yetersizliği görülmektedir" dedi. Şahin ayrıca İzmir içme suyu master planına ilave olarak ivedilikle İzmir içme suyu acil eylem planı hazırlanması gerektiğini söyledi.

İzmirlilerin yaşamını olumlu etkiliyor

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç de şunları söyledi: Ülkemizde faaliyet gösteren tüm özel ve kamu kuruluşları zorlu bir süreçten geçiyor. İZSU’nun faaliyetlerine bakıldığında; yetkili olduğu arıtma tesislerinden içme su temini, yeni su şebekeleri yapımı, mevcut şebekelerin korunması, kanal altyapısının bakımı ve yeni kanal yapımı, dere ıslah çalışmalarının yapımı, yağmur suyu kanalı yapımı, pis su arıtma tesisi yapımında özverili çalışmalar yaptığını görmekteyiz. Şu an kentimizde yaklaşık 4 bin 7 kilometre kanal altyapısı mevcut, 67 adet arıtma tesisimiz faaliyette, 400 adet olan derelerimizin tamamına yakını ıslah edilmiş ve bakımı yapılmış durumda. İçme suyu anlamında 9 bin 330 kilometre şebekemiz mevcut, içme suyu ile ilgili arıtma tesisi sayımız 57... Yağmur suyu ile ilgili şu an İzmir genelinde 721 kilometre hat işler durumda, devam eden 122 kilometre, 2022 yılında 187 kilometre hedefleniyor. Su kaçağı; metropolde yüzde 26,99 seviyesinde, çevre ilçelerimizde yüz 30 civarında. Bunlar çok memnuniyet verici çalışmalar. Bu ekibi bu anlamda kutluyorum. Gerçekleşen tüm bu hizmetler İzmirlilerin yaşamına olumlu etki ediyor.”

Aliağa aşkı MHP'nin önüne geçti

MHP'li Şimşek'ten Aliağa MHP'li Meclis Üyesi ve Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek ise toplantıda dikkat çeken bir çıkışa imza attı. "Siyaseten bir açık pozisyona düşmek istemem" diyen Şimşek, "2019’un nisanından bu yana söylediğim; Şakran’ın kanalizasyon arıtma tesisinin 2022 bütçesine girmiş olması benim bu bütçeye hayır dememe engel oluyor. Yarın bir gün ben bu bütçeye hayır dediğimde karşımdaki siyasetçilere bu kozu veremem. Şahsım adına 2022 bütçesine evet oyu vereceğim. Ancak 2022’de yapılmazsa vay halinize… Bunu da açıkça dile getiriyorum” dedi.



Dibi delik baraja para ödemeye devam edeceğiz

CHP’li Murat Aydın Gördes Barajı ile ilgili açıklama yaparak, “2011 yılından bu yana İzmir 190 milyon metreküp su aldı. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi İzmir yıllık 59 milyon metreküp su görmedi. En fazla bu yıl su aldık, o da 52 milyon metreküp aldık. Yılda 650 milyon metreküp almamız iken sadece 190 milyon metreküp aldık. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu barajın maliyetin bedelini 30 yıldır ödeyecek. Tahtalı’dan 90 milyon metreküp su alıyoruz. Hem de 1993 yılından itibaren alıyordu. Bunun yarısını bile Gördes’ten alamadık. Gördes’in aktif doluluk oranı yüzde 1’dir. Gördes Barajı’ndan yine su alamayacağız ve yine dibi delik baraja para ödemeye devam edeceğiz. Sadece barajda değil, tünellerinde de delik var” dedi.

Haksızlık yapılıyor

CHP'li Meclis Üyesi Murat Aydın'ın ardından söz alan AK Partili Burçin Kevser Tourchıan ise Gördes Barajı'nın kronolojisine değinerek Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Başkan Tunç Soyer dönemlerinde dile getirilen "Biz ödediğimiz paranın karşılığını alamadık" söylemine cevap verdi. AK Partili Tourchıan, "2010-2011 yıllarında yaşanan kuraklık nedeniyle sulama amacıyla İzmir, Gördes Barajı'ndan yararlanıyor. İzmir kuraklık dönemini atlatıyor. İlerleyen süreçte sulama artı içme suyu için çalışmalarına başlanıyor. 2020 yılında Gördes Barajı günlük 135 bin metreküp İzmir halkına su veriyor. Yıllık bazda bu yüzde 14'e tekabül ediyor. 2021 yılında aldığımız günlük miktar ise İzmir'in kullandığı suyun yüzde 24'üne tekabül ediyor. Bu noktada haksızlık yapılıyor. Su miktarında azalmalar yaşanmış olabilir ama bu dibinin delik olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Soyer eleştirilere tek tek cevap verdi

“Dünyanın her yerinde iktidar çok iyi iş yaptığını söyleyecek, muhalefet de yeterli görmeyecek. Bu siyasetin doğasında var” diyerek konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Şu bir gerçek, insanlık içinde bulunduğu durumla hiçbir zaman yetinmediği için evrimi devam eden bir varlık. Biz de daha iyisini nasıl yaparız diye kafa yorduğumuz için sürekli evrimimiz daha iyi devam ediyor, daha iyiye daha güzele doğru yolculuğumuz devam ediyor. Dolayısıyla muhalefetteki arkadaşlarımızın beğenmemesi, eksik bulması normal, iktidardaki arkadaşlarımızın sahip çıkması, beğenmesi çok normal" dedi.

Emin olun ki imalat hatası var

Gördes Barajı ile ilgili tartışmalara ilişkin ise Başkan Soyer, “Ben kendi gözlerimle gördüm. Kuraklıkla alakası yok. İzmir’in tüm barajlarının doluluk seviyesi 45-50 civarında, sadece Gördes’in doluluk oranı 1 küsur civarında. Neredeyse kurumuş durumda. Emin olun ki imalat hatası var, tünellerinde de var. Dibinde su tutmadığı için 4 kere tadilata alındı. Yok demek hakikaten gözünü kapatmak demek. ‘Madem öyle neden devam ettiniz’ dendi. Devlete güvenmişiz, nasıl vazgeçeceğiz? Rakamlar çok net. Biz yapıldığı günden bu yana 659 milyon metreküp su almayı beklerken bu geçen süre içinde toplam 190 metreküp alabilmişiz. Üç yıl hiç almamışız. Üstelik bunun faizini ödememek için arkadaşlarımız aylarca müzakere etti ama faizini de aldılar. Biz DSİ ile beraber çalışmak zorundayız. Bizim bürokratlarımızın DSİ bürokratları ile ilişkisi gayet düzgün. Siyaseten de bizim bu iş birliğine destek olmamız lazım” diye konuştu.

Körfez’de dip temizliği konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Soyer, “Bakanlığın bununla ilgili birimi var; Deniz Dip Tarama Baş Mühendisliği var. Bu birimin bizim Körfez’de yapacağımız çalışmaya destek vermesini Adalet Kalkınma Partili arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bakanlık bizim bakanlığımız. Bize destek vermeleri lazım. Mutlaka iş birliği yapılmalı. Biz nasıl bütçeyi Körfez’in dip temizliği ile ilgili bütçemizi 600 binden 1 milyon 200 bine çıkarmışız. Demek ki bununla ilgili çalışmayı öngörüyoruz. Birlikte yapmamız lazım” dedi.

Körfez başka türlü temizlenmez

İzmir Körfezi içi su sirkülasyon kanalına değil de yağmur suyu-pis su kanallarının ayrıştırılmasına vermelerinin gerekçesini de açıklayan Başkan Soyer, “Şu an sirkülasyon kanalı açmak evin kapısı-penceresi açık iken ev toz duman içindeyken süpürge yapmaya benziyor. Önce kirliliği durdurmamız lazım. Onun için öncelikle yağmur suyu ve pis su kanallarını ayrıştırıyoruz. Bu çok zor bir iş. Akıl alacak gibi değil, trafik alt üst oluyor, on yıllardır var olan bir şeyi bozuyor yeni bir şey yapıyorsunuz. Kilometreler kolay söyleniyor ama 100 metresi bile büyük mesele. Büyük çalışma ve fedakarlık istiyor. Kolay bir iş değil ama Körfez’in başka türlü temizlenmeyeceğini bildiğimiz için yapmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Soyer'den "Benim sorumluluğum" çıkışı

Gediz Nehri ve çevresinde yaptığı geziyle ilgili gelen eleştirilere de yanıt veren Başkan Soyer, şunları söyledi: “Ben, Gediz’e İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gitmedim, Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak gittim. Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak bu benim sorumluluğum. Bizim asıl şunu sorgulamamız gerekmez mi; Gediz on yıllardır zehir akıtıyor. Nereye gittiğini ne fark eder, bizim bütün bereketli topraklarımız zehirleniyor. Bunun için teşekkür beklemiyorum ama en azından anlaşılmasını beklerim. Biz niye yaptık bunu? Kimse bu zehirlenmeyle mücadele etmemiş, kimse yıllardır elini taşın altına sokmamış. Kuraklık var, iklim krizi var, yanlış tarım ürün deseni var, yetmiyor bir de zehirliyoruz. Buna kim karşı çıkacak? Ne yapalım seyirci mi kalalım? İyi ki gitmişiz, 60 tane suç duyurusunda bulunduk, takip edeceğiz.”



Biyolojik arıtmalar müsilajdan kurtarıyor

İzmir’de müsilaj olmamasınına ilişkin ise Tunç Soyer, “Marmara’ya arıttığı atık suyu akıtan 7 ilimiz var. Bu 7 ilin arıtma tesislerinin yüzde 51’i doğal ve biyolojik arıtma, yüzde 48’i ızgara ve kum arıtması. Sadece İzmir’de 68 arıtmanın yüzde 97’si ileri biyolojik arıtma. Bu ne demek? Azot ve fosforu bırakmıyor. Izgara ve kumla arıtılan su ne yazık ki azot ve fosforu arıtmıyor. Dolayısıyla İzmir’in Marmara’dan farkı, ileri biyolojik arıtma tesislerine sahip olması. Bununla iftihar edebiliriz, bu çok kıymetli” dedi.



"Milletimize içilebilir su veriyoruz"

Su tarifesinde 2022 yılında geçerli olacak zamla ilgili de Soyer, “Yüzde 18 artı yüzde 15 zam, yıllık ortalama yüzde 26.85’e geliyor, bu zam da TÜİK’in yeniden değerlendirme oranının bile altında kalıyor. Şunu netleştirmek lazım, belediye başkanı arkadaşlarımdan rica ettik, belediyelerinde katı atık bedellerini zamlamıyorlar. Geçen oturumda bütçelerinde getirdikleri artışları, aralık ayında geri alacaklar. Dolayısıyla biz onu bir yandan yüzde 15-20 civarında geri çekerken, vatandaşa çok yüklü bir zam oranı yansımamış olacak. Ödemiş’te başka özel bir durum var, onu beraber çözüyoruz. İzmir’in musluklarından akan su ile ilgili değerleri Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tespit ediyor, 11 metropol ilçede yüzde 100 içilebilir, 19 ilçemizde yüzde 95 içilebilir seviyede. Milletimize içilebilir su veriyoruz. Bununla da iftihar edebiliriz” diye konuştu.