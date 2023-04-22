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İzmir'de takla atan otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde, aile ziyaretine giden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasret Çağlar, dönüş yolunda yolcu olarak bulunduğu otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de takla atan otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti
22 Nisan 2023 Cumartesi 10:44

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ödemiş İlk Kurşun mevkisinde meydana geldi. Recep Çağlar yönetimindeki 35 FS 881 plakalı otomobil, Çatal yönüne seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve sıkıştığı araçtan çıkarılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasret Çağlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hasret Çağlar'ın aile ziyaretinden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaza #öğretmen
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