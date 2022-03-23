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İzmir'de taksi ücretlerine büyük zam!

İzmir'de taksi ücretlerine büyük zam!
23 Mart 2022 Çarşamba 09:13

İzmir'de taksi ücretlerine büyük bir zammın geldiği öğrenildi. UKOME'de onaylanan yeni tarife ise 24 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olacak

Son günlerde akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlardan sonra İzmir'de toplu ulaşıma büyük zam gelmişti. Şimde de taksi ücretlerine büyük bir zam geldi.

Alınan bilgiye göre taksi açılış ücreti 4,5 liradan 6 liraya, kilometre başına ücret 5,5 liradan 9 liraya, indi-bindi ücreti ise 13 liradan 20 liraya yükseldi.

Yeni tarifenin ise yarından itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.

Etiketler; #izmir #izmir taksi zam #ukome #zam #akaryakıt zammı
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