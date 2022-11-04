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İzmir'de taksiciler odasına silahlı saldırı!

İzmir'de taksiciler odasına silahlı saldırı!
04 Kasım 2022 Cuma 12:01

İzmir Taksiciler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na silahlı saldırıda bulunuldu, duvar ve cama kurşunlar isabet etti. Saldırganın kendisiyle tartıştıktan sonra tabancayla binaya ateş ettiğini söyleyen İzmir Taksiciler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Belinde tabancası vardı. 'Cezaevinden çıktım. Bana iş kuracaksın, yoksa seni vuracağım. Bugün değilse yarın dışarı da vuracağım' dedi. Dışarı çıkarılmasından sonra da ateş etmeye başladı" dedi.

İzmir Taksiciler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Karabağlar Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki binasına dün sat 15.00 sıralarında gelen A.C., Başkan Celil Anık ile görüşmek istedi. A.C., bir süre sonra odasına girdiği Başkan Anık ile tartışmaya başladı. Sesleri duyan binadaki diğer kişiler, A.C.'yi dışarı çıkardı. A.C., çıktıktan sonra belindeki tabancayı çıkararak, ateşledi. Binanın camı ve duvarına 2 kurşun isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. Bina içindeki oda personeli, büyük korku yaşadı. Olay anının ise binanın güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde; binadan çıkan A.C.'nin, yaklaşık 5 metre ilerledikten sonra belinden tabancasını çıkarıp, rastgele ateşlediği ve ardından kaçarak uzaklaştığı anlar yer alıyor. Görüntüleri inceleyen polis, şüpheli A.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

'BANA İŞ KURACAKSIN YOKSA SENİ VURACAĞIM'

Olayla ilgili açıklama yapan Taksiciler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Bu kişi, rant peşinde koşan zamanında bir taksi durağına çökmek isteyen kişilerin arasında yer alan birisi. 'Çökmek' tabirinden kastım, durakta çalışan arkadaşlarımızı yıldırıp, orada çalışmak isteyen kişiler. Bir yıldan beri kendisini görmedim ve hiç yüz yüze de konuşmadım. Sekreterim arayıp, benimle bir kişinin görüşmek istediğini ancak biraz agresif olduğunu söyledi. Ben de 'Gelsin içeri' dedim. O sırada yanımda bir arkadaşım oturuyordu. Bu gelip odada oturdu. Kendisini tanıyıp tanımadığımı sordu, 'Tanımadığımı söyleyince sinirlendi sonra ismini söyledi. İsmini söyleyince tanıdığımı söyledim. Bunun üzerine 'Seni vurmaya geldim' dedi. Belinde tabancası vardı. 'Sıkıntın nedir' diye sorduğumda 'Cezaevinden çıktım. Bana iş kuracaksın yoksa seni vuracağım. Bugün değilse yarın dışarı da vuracağım' dedi. Sesleri duyan arkadaşlar geldi, kendisini dışarı çıkardılar. Dışarı çıktıktan sonra camlara ateş etmeye başladı. Bu, bir değil iki değil. Bu tip şeyler bizim başımıza çok geliyor. Olay anında gayet soğukkanlı davrandım. Soğukkanlı davranmasam olay çok daha kötü yerlere gelebilirdi. Aynı zamanda Kıbrıs gazisiyim. Bu tür olaylarda soğukkanlılığımı o nedenle koruyabiliyorum" diye konuştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #taksici #saldırı #haber
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