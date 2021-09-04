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İzmir'de taksinin çarptığı kişi öldü!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Karataş (53), bir taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de taksinin çarptığı kişi öldü!
04 Eylül 2021 Cumartesi 09:00

Kaza, saat 00.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Yeşillik Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 T 7698 plakalı taksi ile Karabağlar yönünden Konak istikametine giden V.K., yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Karataş’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle, savrulan Karataş ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karataş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karataş'ın ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polis ve olay yeri ekipleri de kazanın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. Karataş’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kaza sonrası taksi sürücüsü V.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaza #izmir kaza ölüm #izmir karabağlar
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