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İzmir'de tarih fışkıran alan ticaret merkezi olacak!

İzmir'de tarih fışkıran alan ticaret merkezi olacak!
13 Kasım 2022 Pazar 12:21

İzmir'in Konak ilçesinde kısmi yapılaşmaya açılacağı belirtilen 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi alanına, projenin detaylarına ilişkin pano yerleştirildi. Proje bedelinin 22 milyon 124 bin 106 TL olduğu ve ticaret merkezi olarak kullanılmak üzere, 35 yıl süreyle restorasyon veya onarım karşılığı kiralandığı belirtildi.

Ahmetağa Mahallesi'nde mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü'ne ait olan, 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi için yap-işlet-devret modeli ile 2016 yılında ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan firma, 12 Haziran 2016'da çalışmalara başladı. Binanın yıkımı sırasında zemininde tarihi kalıntılara rastlandı. 3'üncü derece arkeolojik sit alanında kalan bölgede, inşaat çalışmaları durduruldu. İncelemede, ortaya çıkan yapının M.S. 2'nci yüzyılda inşa edildiği anlaşılan Roma hamamı ile gymnasium (okul) kalıntısı olduğu belirlendi. İhaleyi alan firma, proje yükümlülüklerini yerine getirmeyince 2020'de sözleşme feshedildi.

KALINTILARIN OLMADIĞI BÖLÜMDE 3 KATLI İŞ MERKEZİ

Söz konusu alan için 2 defa ihale yapıldı, ancak pandemi döneminde katılan olmadı. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 15 Eylül'de yapılan üçüncü ihalede işin yeni firmaya verildiğini, iki gün sonra sözleşme imzalandığını ve 27 Ekim'de ise yer tespiti yapıldığını açıkladı. Restore et, işlet ve devret modeli ile 35 yıllık kiralık verileceği belirtilen açıklamada, alanın kısmi yapılaşmaya açılacağı ve arkeolojik kalıntıların olmadığı yerde 3 katlı ticaret merkezi yapılacağı belirtildi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından, projenin detaylarına ilişkin pano yerleştirildi ve çalışmalar kamuoyuna duyuruldu. Proje bedelinin 22 milyon 124 bin 106 TL olduğu ve ticaret merkezi olarak kullanılmak üzere 35 yıl süreyle restorasyon veya onarım karşılığı kiralandığı belirtildi. Ayrıca işin bitim tarihinin 17 Ekim 2024 olduğu bildirildi. Proje kontrolünün ise Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü'nce yapılacağı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #haber
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