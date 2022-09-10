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İzmir'de tarihi anlar! İzleyenler adeta büyülendi!

10 Eylül 2022 Cumartesi 08:44

İzmir Gündoğdu Meydanı'da Tarkan konserinde önce vatandaşlar Ersin Şov ile eğlendi. Konser alanındaki yüz binlerce insanın aynı anda cep telefonları ile yaptığı gösteri ise izleyenleri büyüledi


İzmir'de 9 Eylül etkinlikleri kapsamında Alsancak Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı açılırken, vatandaşlar ellerinde taşıdıkları fenerlerle yürüdü. Gündoğdu Meydanı'na kurulan sahnede yüz binlerce kişi bir araya geldi. Ünlü sanatçı Tarkan'ın konseri öncesinde Ersin Şov'un gösterisiyle eğlenen vatandaşlar, hep birlikte ritim tutarak dans etti. Konser alanında izdiham yaşandı. Emniyet birimleri Gündoğdu Meydanı'ndaki girişlerde zaman zaman alımları durdurmak zorunda kaldı. Konser öncesi gerçekleştirilen gösterilerde yüz binlerce kişi aynı anda cep telefonlarının flaşını açarak coşkuya ortak oldu. Kordon'da ışıl ışıl görüntüler oluştu.

Etiketler; #izmir #ersin şov #ışık gösterisi #izmir ışık gösteri #izmirin kurtuluşu
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