MEHTAP AR HAYATINI KAYBETTİ
MEHTAP AR HAYATINI KAYBETTİ
0
ENGELLİ KEDİLERE HAYAT VERİYORLAR
ENGELLİ KEDİLERE HAYAT VERİYORLAR
0
YENİ KRİZ: AKIL SAĞLIĞI
YENİ KRİZ: AKIL SAĞLIĞI
0
ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ
ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ
0

İzmir'de tarihi bina alev alev yandı

İzmir'in Konak ilçesinde, 4 katlı tarihi binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü

İzmir'de tarihi bina alev alev yandı
11 Nisan 2021 Pazar 07:48

Yangın, dün saat 21.30 sularında Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı tarihi binanın 4'üncü katında çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi merdivenli araçlarla söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. Ekiplerce soğutma çalışmaları sürerken, tarihi binanın daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı öğrenildi.

​Polis, ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #yangın #konak yangın
Önceki Haber
Murat Boz da koronavirüse yakalandı
Sonraki Haber
Nesli tükenmekte olan Karakulak ölü bulundu!
Kedileri poşete koyup, çöpe attılar
Kedileri poşete koyup, çöpe attılar
0
Buca’da engelli kedilere 5 yıldızlı hizmet  
Buca’da engelli kedilere 5 yıldızlı hizmet  
0
Efes Selçuk'ta Ramazan Dayanışması
Efes Selçuk'ta Ramazan Dayanışması
0
Başkan Soyer: Kararları ortak akıl yoluyla alabildiğimiz bir ülke hayal ediyoruz
Başkan Soyer: Kararları ortak akıl yoluyla alabildiğimiz bir ülke hayal ediyoruz
0
İzmir Büyükşehir'den ailelere bebek bezi ve mama desteği
İzmir Büyükşehir'den ailelere bebek bezi ve mama desteği
0
Depremzede yaşlı kadına bu yapılır mı?
Depremzede yaşlı kadına bu yapılır mı?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.