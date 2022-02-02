İzmir'de Tarım ve Hayvancılık fuarı kapılarını açtı

Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 17’inci kez kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yerli ve yabancı yatırımcılara seslenerek tarım ve hayvancılık yatırımları için en uygun ve en avantajlı ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Çiftçinin alın terini alabileceği bir sistem üretmek mümkün. Çoraklaşan topraklarımız kurtarmak mümkün. Milyonlarca vatandaşın sağlıklı ve ucuz gıda ile buluşmasını sağlamak mümkün. Yaygınlaşan yoksulluğu bitirmek mümkün. Kısacası başka bir tarım mümkün." ifadelerini kullandı

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın dört büyük tarım fuarından biri olan 2-6 Şubat tarihleri arasında Fuarizmir’de gerçekleşecek olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 17’inci kez kapılarını açtı. Orion Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın açılışına Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası(İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri(EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Katar Devleti Belediye Bakanı Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Subaie katıldı.

20 trilyon dolarlık ticaret hacmi vurgusu

Fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan AgroExpo'yu; İzmir'in ve ülkemizin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkaran bir fuar olması sebebiyle oldukça önemsediğimi belirtmek istiyorum. Fuarın sektörün gelişimine büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkin karar alma mekanizmasıyla; Ülkemizin, tarım-orman sektöründe bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olma konumunu perçinleyerek sayısız projeyi hayata geçirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı ve bu çalışmalara yön veren projelerimizi aynı gayret ve titizlikle yürütmeye devam edeceğiz. Ülkemiz doğu ile batının, kuzey ile güneyin tam kesiştiği özel bir konuma sahip. Diğer bir ifade ile, dünyanın tam merkezinde yer alıyor. Hava, kara ve deniz yollarının tam birleştiği noktada. Bu konum, ülkemize ticaret açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Ülkemiz 1,5 milyar insana ve 20 trilyon doların üzerindeki ticaret hacmine sadece 4 saatlik uçuş mesafesinde” dedi.

En avantajlı ülke Türkiye

Dünyanın en büyük üçüncü tohum bankası kapasitesine sahip Türkiye’nin tarım ürün çeşitliliğinde güçlü bir konumda olduğunu da belirten Bakan Pakdemirli, “Sebze, meyve ve diğer emtiaları hem üreten hem de ihraç eden ülkemiz, pek çok üründe küresel tarım piyasasına etki edebilecek kapasitede. Dolayısıyla, buradan tüm yerli ve yabancı yatırımcılara sesleniyorum; tarım ve hayvancılık yatırımları düşünüldüğünde bu bölgede en uygun ve en avantajlı ülke, Türkiye'dir. Bakanlık olarak, tüm yatırımcılara gerekli katkıyı ve kolaylığı da sağlayacağımızı özellikle vurgulamak istiyorum. Son 20 yıldır tarımsal üretime yönelik verdiğimiz destekler ve yaptığımız yatırımlarla dünya ile rekabet gücümüzü artırdık. Verimli ve etkin stratejik planlar oluşturarak, geleceğe yönelik bakış açımızı güçlendirdik” diye konuştu.

Pakdemirli’den Soyer’e “Başka bir Tarım mümkün” göndermesi

Bakanlığın çiftçilere sağladığı destekleri de tek tek sayan Bakan Pakdemirli, konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka bir Tarım mümkün” vizyonuna ilişkin ise “Başka bir Tarım mümkün diyen başkanımız, bir fikri varsa gelsin bizle paylaşsın. Belediyelerimiz de oy kitlesi için bir şeyler yapma gayreti içinde. Ben bu çalışmaların belediye bütçesinden yüksek maliyetler yapmasının arzu ediyoruz. Ciddi işleri biz de alkışlarız. Biz bakanlık olarak bu çalışmalar ciddi kaynak ayırıyoruz. Belediyemizin de ekstra kaynak ayırması bizleri mutlu eder. Ancak burada yapılan işlerin ayak izlerini daha belirgin olmasını arzu ediyoruz. Biz yapılan işlerde alkışlamasını biliriz ve başkanın yanında oluruz. Burada işin medyaya gösterdiğinden daha büyük ayak izleri olmasını arzu ederiz. Özellikle İzmirli olarak bunu arzu ederim. Yapılacak bir şey varsa işin içinde olmayı biliriz. Hepimizin çok önemli görevi var” açıklamalarında bulundu.

İzmir’e destekler sürecek

İzmir’e yapılan yatırımları anlatan Bakan Pakdemirli, “Egenin incisi İzmir'imize Bakanlık olarak, bu coğrafyayı daima stratejik tarımsal üretim alanlarından biri olarak görüyoruz. İzmir'e son 19 yılda 22,5 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal Kalkınma desteklerimiz kapsamında; İzmir'e yaklaşık 232 milyon lira hibe desteği ödedik. Son 19 yılda; 155 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 65 mesire yeri ve 22 bal ormanı tesis ettik. Yine son 19 yılda İzmir'e toplam 7,2 milyar lira yatırım yaparak, 4 içme suyu, 33 baraj, 8 gölet, 570 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayan 44 Sulama Tesisi ve 100 Taşkın Koruma Tesisini hizmete aldık. Tabii bundan sonra da İzmir'i bölgesinin parlayan bir yıldızı olarak görmek için destek ve yatırımlara devam edeceğiz” diye konuştu.

Vatandaşların sağlıklı ve ucuz gıda ile buluşması mümkün

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuna değinen Başkan Tunç Soyer ise “Başka bir tarım mümkün derken neyden bahsediyoruz? Birincisi atalık tohumu desteklemek diğeri ise küçük üreticiyi desteklemek. Bunların neyi ifade ettiğinin farkındayım. Biz İzmir'de gördük ki küçük üreticiler ile şehrimizi koruyabiliriz. Hem de daha adil ve temiz bir gıda sektörü kurabiliriz. Bunlarda kamunun önemi büyük. Türkiye tarımda kendi başına yeten bir ülke olmaya başlayacaktır. Bu toprakları bereketleştirmek mümkün. Çiftçinin alın terini alabileceği bir sistem üretmek mümkün. Çoraklaşan topraklarımız kurtarmak mümkün. Milyonlarca vatandaşın sağlıklı ve ucuz gıda ile buluşmasını sağlamak mümkün. Yaygınlaşan yoksulluğu bitirmek mümkün. Kısacası başka bir tarım mümkün. İzmir tarımı ile kuraklık ve yoksullukla aynı anda mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Tarımsal üretimin desteklenmesi zorunluluk

Tarımsal üretimin önemine değinen İZTO Başkanı Mahmut Özgener de “Geçtiğimiz iki sene zarfında, tarımsal üretimin tüm dünya için ne denli hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha, şüpheye yer bırakmayacak bir biçimde tecrübe ettik. “Kendine Yeterlilik” kavramının dünyaca sorgulandığı ve ayrı bir önem kazandığı bu dönemde; ülkeler bu konuda farklı stratejiler geliştiriyor. Türkiye ise potansiyeli açısından kendine yeterlilik konusunda şanslı ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle; teknolojik gelişmelerle desteklenen ileri tarım uygulamalarının yer aldığı bir modelin hayata geçirilmesi, üretime yönelik yatırımlar gerçekleştirilmesi ve tarımsal üretimin azami oranda desteklenmesinin tercihten öte yaşamsal bir zorunluluk haline geldiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kalkınma alternatifleri sorgulanmalı

Ege İhracatçı Birlikleri(EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Dünyada değişimi kucaklayanlar ile ona direnenler arasında yaşanan kutuplaşma; çağımızın en yaygın paradoksu…Toplumlarımızın ve ekonomilerimizin temelini aşındıran iklim değişikliği, su krizi, eşitsizlik gibi ortak zorluklar karşımızda duruyor. Ve geldiğimiz bu son noktada kalkınmanın ya da kalkınma alternatiflerinin eskisinden çok daha radikal bir biçimde sorgulanması gerekiyor. Çok paydaşlılık yaklaşımının merkezindeki ilke; tartışmaya tüm tarafları dahil etmektir. Dolayısıyla bugün; Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın dört büyük tarım fuarından biri olan, AGROEXPO’da yapacağımız istişare kıymetli bir sinerji oluşturacaktır. Çünkü katma değer zinciri, ortak akıl bilinciyle büyük bir irade oluşturularak genişletilebilir” dedi.

Her türlü gelişmiş teknoloji bu fuarda

Bu yıl 1050 katılımcı ve 390 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarın açılışında konuşan Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan da “Fuarlarımızı 17 yıldır uluslararası zirveye yaklaştırdık. İnsanlık için zirvenin hiçbir zaman ulaşılmaz olduğunu biliyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de üreticilerimize katılımcılarımıza bir fuardan daha fazlasını sunmak istiyoruz. Milli ekonominin temeli tarımdır. Bu temeli daha da güçlendirmek için çok çalışıyoruz. Bu muhteşem fuarda 90 ülkeden üreticimize çorak topraklarda bile her türlü gelişmiş teknolojiyi bu fuarda bulabilecekler. Tarım 4.0 firmalarının ilgisi çok yoğun” dedi.