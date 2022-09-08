İzmir'de Tarkan'ın konser vereceği sahnenin çökmesine inceleme!

İzmir görkemli bir kutlamaya hazırlanırken, Tarkan'ın sahne alacağı dev platformun çökmesi haberi ile sarsıldı. Platform dün gece çökerken, havanın aydınlanması ile sahnede inceleme başlatıldı. İnceleme sonrası enkazın kaldırılacağı öğrenildi

İzmir'in kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yarın düzenlenecek Tarkan konseri öncesi facianı eşiğinden dönüldü. Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatıldı. Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler, çalışmalarını sürdürürken, dün saat 23.00 sıralarında Tarkan'ın konser vereceği sahnede dev platform henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada, enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edildi. Kazada platformun yakınında bulunan 1 kişi, hafif yaralandı. Yaralı, tedbiren Nevvar-Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız" dedi.

GÜN İÇİNDE ENKAZIN KALDIRILMASI PLANLANIYOR

Tarkan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, vinçlerle sahnenin daha fazla çökmesinin önüne geçildi. Platformu kuran ekip ve itfaiye ekiplerince havanın aydınlanmasıyla bölgede incelemeler yapıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından platformun enkazının kaldırılması için çalışmalara başlanacağı belirtildi.

60 TONLUK ÇELİK PLATFORM KALDIRILIYOR

İzmir'de 9 Eylül etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği, dün akşam yıkılan çelik platform, teknik ekip tarafından incelendi. Değerlendirmelerin ardından yaklaşık 60 ton ağırlığındaki çöken sahnenin kaldırılmasına karar verildi. 6 vinçle desteklenen sahnenin söküm işlemi başlatıldı. Sahnenin kontrollü olarak kaldırılabilmesi için önce brandaların söküleceği, ardından yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki LED’lerin taşınacağı bildirildi. Platform arkasındaki 3 dev jeneratör ise çalışma alanını genişletmek ve güvenlik amacıyla bölgeden kaldırıldı. Öte yandan, çöken platform dronla havadan görüntülendi.

Tarkan'ın sevenleriyle buluşacağı yeni sahnenin konumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı, Gündoğdu Meydanı'nda 9 Eylül etkinlikleri için ayrılan alanda sahne kurulumu için hazırlıklar başladı. Olayla ilgili polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.