İzmir'de Tarkan'ın sahnesi yıkıldı! Tarkan'dan ilk açıklama geldi

İzmir yarın kurtuluşunun 100. yılını görkemli bir şölenle kutlamaya hazırlanırken Tarkan'ın sahnesinin yıkıldığı haberi geldi. Olayda bir kişi yaralanırken, Tarkan da bir açıklama yaptı

Kaza haberini aldıktan sonra Megastar Tarkan'da sosyal medyadan açıklama yaptı. Tarkan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İzmir'e giderken kaza haberini öğrendiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız."