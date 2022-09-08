WHATSAPP'A İKİ YENİ ÖZELLİK
WHATSAPP'A İKİ YENİ ÖZELLİK
0
İZMİRLİ MUHTARLAR SAHNEDE DEVLEŞTİ
İZMİRLİ MUHTARLAR SAHNEDE DEVLEŞTİ
0
BİR İLKİ DAHA BAŞARDI
BİR İLKİ DAHA BAŞARDI
0
TUĞBA YURT İZMİR'DE SAHNE ALDI
TUĞBA YURT İZMİR'DE SAHNE ALDI
0

İzmir'de Tarkan'ın sahnesi yıkıldı! Tarkan'dan ilk açıklama geldi

08 Eylül 2022 Perşembe 09:02

İzmir yarın kurtuluşunun 100. yılını görkemli bir şölenle kutlamaya hazırlanırken Tarkan'ın sahnesinin yıkıldığı haberi geldi. Olayda bir kişi yaralanırken, Tarkan da bir açıklama yaptı

Kaza haberini aldıktan sonra Megastar Tarkan'da sosyal medyadan açıklama yaptı. Tarkan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İzmir'e giderken kaza haberini öğrendiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız."

Etiketler; #tarkan #izmir #tarkan sahnesi
Önceki Haber
İzmir'de büyük gün öncesi şok olay! Tarkan'ın sahne alacağı platform çöktü!
Sonraki Haber
İzmir'de sürücü fren yerine gaza bastı: 1 ölü, 4 yaralı!
İzmir'de sürücü fren yerine gaza bastı: 1 ölü, 4 yaralı!
İzmir'de sürücü fren yerine gaza bastı: 1 ölü, 4 yaralı!
0
İzmir'de büyük gün öncesi şok olay! Tarkan'ın sahne alacağı platform çöktü!
İzmir'de büyük gün öncesi şok olay! Tarkan'ın sahne alacağı platform çöktü!
0
İzmir'deki muhteşem kutlamaya Kılıçdaroğlu da katılacak
İzmir'deki muhteşem kutlamaya Kılıçdaroğlu da katılacak
0
Batur’dan sokak yenileme çalışmalarına yerinde inceleme
Batur’dan sokak yenileme çalışmalarına yerinde inceleme
0
İzmir'de bir kişinin üzerinden 1112 adet uyuşturucu hap çıktı!
İzmir'de bir kişinin üzerinden 1112 adet uyuşturucu hap çıktı!
0
Tiny house'u olanlar dikkat! O karar mahkemeden döndü!
Tiny house'u olanlar dikkat! O karar mahkemeden döndü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.