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İzmir'de Tarkan sahnesi hazır! Hayranları yer tutmaya başladı

İzmir'de Tarkan sahnesi hazır! Hayranları yer tutmaya başladı
09 Eylül 2022 Cuma 12:12

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, konser verecek olan pop müzik sanatçısı Tarkan'ın sahne platformunun önceki gece yıkılmasının ardından, ekipmanlar Gündoğdu Meydanı'na taşındı. Sanatçının hayranları, sabahın erken saatlerinde, yeni konser alanında yer tutmaya başladı.

İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün düzenlenecek Tarkan konseri öncesi facianın eşiğinden dönüldü. Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatıldı. Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler çalışmalarını sürdürürken, önceki gün saat 23.00 sıralarında platform henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olayda, platformun yakınında bulunan 1 kişi hafif yaralandı.

HAYRANLARI YER TUTMAYA BAŞLADI

Dün, konserin Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı duyuruldu. Tarkan'ın çıkacağı sahne hazırlandı. Sahneye enstrümanlar yerleştirilirken, sanatçının hayranları da sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldurmaya başladı. Sahnenin yakınındaki çimlerde vakit geçirenler, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Etiketler; #izmir #tarkan #izmirin kurtuluşu #gündoğdu meydanı
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