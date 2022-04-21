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İzmir'de tarladaki cinayetin sırrı çözüldü!

İzmir'de tarladaki cinayetin sırrı çözüldü!
21 Nisan 2022 Perşembe 11:32

İzmir'in Menemen ilçesinde 86 yaşındaki Yıldırım Ekinci av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü. Ekinci'nin cesedi tarlasında bulunurken, cinayet şüphelisi ise olaydan 15 ay sonra yakalanarak tutuklandı


Menemen'in kırsal Yahşelli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yıldırım Ekinci, 11 Ocak 2021'de tarlasında av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulundu. Olayın aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi'nden oluşan özel ekip kuruldu. Yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularında, şüphelilerden İ.A., aralarındaki husumet nedeniyle Ekinci'yi av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf etti.

Diğer şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #menemen #cinayet #tarlada ölüm #izmir cinayet
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