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İzmir'de tartışma kanlı bitti!

İzmir'in Konak ilçesinde, Yıldırım Çelikdağ, tartıştığı husumetlisi A.E. tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralandı. Şüpheli kaçarken, durumu ağır olan Çelikdağ ameliyata alındı

İzmir'de tartışma kanlı bitti!
05 Nisan 2021 Pazartesi 06:44

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Güney Mahallesi 1144 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Yıldırım Çelikdağ ile husumetlisi A.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle sokakta tartışma çıktı. Tartışma, kısada sürede silahlı kavgaya dönünce, A.E. tabanca ile Çelikdağ'a ateş açtı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Çelikdağ, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Durumu ağır olan Çelikdağ, buradaki ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.

Çelikdağ'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #tartışma
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