İzmir'de tartışmalı Meclis: İzmir vergide 3'üncü yatırımda 71'inci

İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) İZSU Genel Kurulu kasım ayı olağan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde İZBB Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün 14 milyar liralık 2023 yılı mali bütçesi kabul edildi. Bütçenin yaklaşık 8 milyar liralık kısmı kentsel yatırımlara ayrıldı. Tartışmalarla geçen görüşmelerde açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın, İzmir halkının Türkiye’de en fazla vergi ödeyen üçüncü ilin halkı olduğunu belirterek “Bu şehrin halkı ödediğin vergilerin bir kısmının kendisine kamusal yatırım olarak gelmesini istiyor. 71’inci sıradan kurtulmak istiyor. Bu şehri yatırımda 71’inci sıraya koyarsanız bu halkın söyleyecek sözü olur." dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) İZSU Genel Kurulu kasım ayı olağan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde İZBB Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul’da, İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2023 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi görüşüldü. Geçtiğimiz yıl 3 milyar 800 milyon bütçesi olan İZSU, bu yıl yaklaşık 4 kat artışla bütçesini 14 milyar TL olarak belirledi. İZSU’nun 2023 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi AK Parti ve MHP’nin ret oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

CHP’li Aydın’dan partizanlık çıkışı

Oturumda İZSU’nun genel durumu, su maliyeti, atıksu maliyeti ve Körfez’in durumu hakkında bütçe üzerinden değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın, İZSU’nun çalışmalarını anlattı. Aydın, iktidarın Cumhur İttifakı belediyeleri ile CHP’li belediyelere verdiği desteği rakamlar üzerinden örneklerle kıyaslayarak Türkiye nüfusunun yüzde 52’sini yöneten CHP’li belediyelerin topal ördek yapılmak istendiğini öne sürdü. Aydın, “2021 yılında İller Bankası, 191 belediye projesine yüzde yüz hibe desteği vermiş. Bunların yüzde 1’i CHP’li, yüzde 98.4’ü Cumhur İttifakı belediyeleri. Bakanlığın son 3 yılda yaptığı araç yardımlarının yüzde 97’sini Cumhur İttifakı belediyelerine yapmış. Siyasi iktidarın temsil edilmediği belediye yönetimlerine ayrılan pay yüzde 3. Bakanlık, belediyelere 432 milyon lira nakdi yardım yapmış, tamamını Cumhur İttifakı belediyelerine yapmış. Bize bir lira yardım yapmamış. Bunun adı partizanlıktır” diye konuştu.

İzmir vergide 3’üncü yatırımda 71’inci

“En pahalı su İzmir’de” eleştirilerine de değinen Aydın, “İzmir’in suyunun yüzde 55’i yeraltı sularından yüzde 45’ini barajlardan karşılıyor. Bu bize neye mal oluyor? Biz bir metreküp suyu yeraltı kuyusundan çıkarıyoruz, bir milyar 140 milyon lira kuyu maliyeti. Çünkü kuyudan çekilen suyun enerji maliyeti, barajdan alınan suyun enerji maliyetinin kat kat üzerinde. Sonra bu suyu arıtma tesisine getiriyoruz, depolara alıyoruz ve konutlara taşıyoruz. Gördes, Değirmendere, Çamlı, Bostanlı barajlarımız yok. O yüzden biz suyumuzun yüzde 55’ini, ilave 1.4 milyar lira maliyetle yeraltından çıkarıyoruz. İzmir, suyunun da 98’i beyefendilerin ihmal ettikleri barajlardan alınsaydı, bugün İzmir halkı 3 ay su faturası ödemeyecekti” ifadelerini kullandı. Aydın ayrıca İzmir halkının Türkiye’de en fazla vergi ödeyen üçüncü ilin halkı olduğunu belirterek “Bu şehrin halkı ödediğin vergilerin bir kısmının kendisine kamusal yatırım olarak gelmesini istiyor.71’inci sıradan kurtulmak istiyor. Bu şehri yatırımda 71’inci sıraya koyarsanız bu halkın söyleyecek sözü olur. Biz de o halkın temsilcisi olarak bu sözü söyleriz” dedi.

“Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanıyoruz”

AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız da İZSU’ya yönelik eleştirilerde bulunarak CHP’li Aydın’ın merkezi iktidara yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Yıldız, “Murat Bey ‘Değirmendere, Bostanlıdere barajı’ dedi İZSU ‘Değirmendere, Bostanlıdere barajlarını biz yapacağız’ dedi. Hala yapılmadı. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim yapamayacaksınız, biz hükümet olarak onları da yaparız. Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanıyoruz. Kayıp kaçakta 1 milyar TL kaybımız var. Ortalama yüzde 26 ortalamamız var. Bunu önlerseniz 1 Milyar TL kazancınız var. 2023 yılında 750 milyon dolarlık bütçe. Eleştirdiğiniz bütün şehir yasası ile birlikte bütçeniniz 5 kat artırmıştır. 8 yıllık takvim içerisinde Türkiye’yi İzmir gibi yönetecekseniz vay Türkiye’nin haline! 3 milyar TL elektrik faturası öngörülüyor. 14 Milyarlık bütçeyi dün konuştuk, bugün oylayacağız. Yangından mal mı kaçırıyoruz? Dün sorduğumuz sorulara cevap alamadığımız bir bütçeyi oylayacağız.

Yazın kokan, kışın taşan bir şehir olduk

Kentin sorunlarının çözülmediğine vurgu yapan Yıldız “İzmir’de yaşanan şey kader değil, sizin beceriksizliğinizdir. Hepimiz bu kente yaşıyoruz. Her yağmur yağdığında yeni bir sorunla sosyal medyada karşılaşıyoruz. Kemeraltı’nın altyapı sorunlarını çözdüğünü söyledi. Hala kovalarla su boşaltıyoruz. Ya da yaptık da yanlış mı yapıldı. Yazın kokan, kışın taşan bir şehir olduk. Bürüksel’de tanıtıma bununla çıksın. Bu gerçeklik. Geçen dört yılın sonunda ben sizden hizmetleri anlatmanızı beklerken, bahaneleri sıraladınız. Bu kentin dağ gibi sorunlarına bahane siyasetine son verme günü geldi. Bu kenti dört yıldır siz yönetiyorsunuz” diye konuştu.

Yegâne sorumlu İZSU

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, “2023 İZSU performans programıyla ilgili pozitif şeyler söylemeyi çok arzu ederdim. Ama maalesef 2022 ve 2023 performans programı kitapçıklarını incelediğimizde nerdeyse birebir aynı olduğunu gördük. İzmir’in yazın kokan, kışın taşan, bir kent olmasının yegane sorumlusu İZSU’dur. Bu sorunları çözmekle mükellef olan kurumun performans programı olarak önümüze koyduğu sürdürülebilir çözüm önerileri yoktur. Yapılanlar yapılacak olanların göstergesidir” dedi. Şahin ayrıca bütçede öngörülen yaklaşık 4 kat artışı olduğunu ancak İzmir’in kronikleşmiş altyapı ve koku problemini çözüleceğini inanmadıklarını söyledi.

Yönetim gereken önlemleri alacak

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç ise “Yönetim, dile getirilen konularda programları doğrultusunda gereken önlemleri alacaktır. Bundan hiçbirimizin şüphesi olmasın. 2023 yılı İZSU performans programı ve bütçesinin İzmir’imize hayırlı olmasını temenni ediyorum, oyumuz olumlu olacak” diye konuştu.

Haber: FATİH ÖZKILINÇ