İzmir'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı

İzmir'in Bergama ve Karşıyaka ilçesinde ekonomik durumu kötü olan kişileri yüksek faizle borçlandırıp, baskı yoluyla imzalattıkları senetleri icraya vererek mağdur eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı
17 Mart 2023 Cuma 11:10

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Aliağa KOM Büro Amirliği ekipleri, ekonomik durumu kötü olan kişileri yüksek faizle borçlandırıp, baskı yoluyla imzalattıkları senetleri icraya vererek mağdur eden 4 şüpheliyi yakalamak için Bergama ve Karşıyaka ilçelerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüpheli H.G., B.S.B., A.B. ve A.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 4 ev, 3 iş yeri ve otomobillerde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca ve şarjör, 1 av tüfeği ve 9 kartuş, 19 bin 700 TL nakit para, çeşitli isimlere düzenlenmiş 8 adet 352 bin TL tutarlı senet, 11 boş senet, 6 satış sözleşmesi, 3 emlak sözleşmesi, 8 tapu senedi aslı ve sureti, 3 vekaletname ve 2 adet borçluların isimlerinin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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