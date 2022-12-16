İzmir'de tefeci operasyonu: Gözaltılar var!

Polis ekipleri, İzmir'in Bornova ve Buca ilçelerinden tefecilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik durumu kötü ya da bankadan kredi alamayacak durumdaki kişileri 'yüksek faiz' ile borçlandırıp, zorla senet imzalatarak tefecilik yapanlara operasyon düzenledi. Bornova ve Buca ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda K.S., A.Ç., G.T., A.İ. ve E.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda; 27 doldurulmuş senet, çok sayıda borçlu bilgisi bulunan not kağıdı ile doküman, 2 ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.