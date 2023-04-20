İzmir'de tefeci operasyonunda 4 tutuklama

İzmir'in Kemalpaşa, Buca ve Torbalı ilçelerinde ekonomik durumu kötü olan kişileri yüksek faizlerle borçlandırıp, baskı yoluyla imzalattıkları senetleri icraya vererek mağdur eden şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik durumu kötü olan kişileri yüksek faizle borçlandırıp, baskı yoluyla imzalattıkları senetleri icraya vererek mağdur eden 8 şüpheliyi yakalamak için Kemalpaşa, Buca ve Torbalı ilçelerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüpheli H.A., Y.D., E.Ö., B.U., A.Y, V.E., E.K. ve H.P. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 8 ev ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 5 tapu belgesi, 67 fişek, 1 ajanda, 20 dolu senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve H.P. savcılık talimatıyla, A.Y ile V.E. adli kontrolle serbest bırakıldı. H.A., Y.D., E.Ö., B.U. ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)