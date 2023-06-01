TBMM'de 28'inci dönem başlıyor
TBMM'de 28'inci dönem başlıyor
0
Rusya, Ukrayna’yı İskender füzeleriyle vurdu: 3 ölü, 10 yaralı
Rusya, Ukrayna’yı İskender füzeleriyle vurdu: 3 ölü, 10 yaralı
0
TCG Anadolu, 400 bin vatandaşla buluştu
TCG Anadolu, 400 bin vatandaşla buluştu
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur
0

İzmir'de 'tefeci' operasyonunda 7 gözaltı

İzmir'de, ekonomik durumu kötü ve acil nakit arayışındaki kişilere yüksek faizle borç verip 'tefecilik' yaptığı öne sürülen 7 şüpheli yakalandı

İzmir'de 'tefeci' operasyonunda 7 gözaltı
01 Haziran 2023 Perşembe 17:35

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ekonomik durumu kötü, acil nakit arayışındaki kişilere yüksek faizle borç verip senet imzalatan ve borçlarını ödeyemeyenleri icraya verip mağdur eden, ayrıca borca karşılık teminat olarak aldıkları taşınmazları ikinci ve üçüncü kişilere devredip birçok vatandaşı mağdur eden şüphelilere yönelik harekete geçti. Buca, Karabağlar ve Menderes ilçelerinde belirlenen 8 ayrı adrese, bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 ruhsatsız tüfek, 22 av tüfeği kartuşu, 1 ruhsatsız tabanca, 60 fişek, borçluların adlarının yazdığı 4 ajanda, çeşitli isimlere düzenlemiş 74 senet, 15 tapu senedi, 8 çek, 72 belge (sözleşme, vekaletname) ve suçtan elde edildiği sanılan 1 milyon 590 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Karşıyaka'da Ergüllü'den Aybaba bombası
Sonraki Haber
Evli çifti öldürdüğü suçlamasıyla 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen sanık, beraat etti
İzmir'de muhtarlar federasyonundan darbedildiği öne sürülen muhtara destek
İzmir'de muhtarlar federasyonundan darbedildiği öne sürülen muhtara destek
0
Bayraklı Tüneli'ndeki TIR yangının nedeni belli oldu
Bayraklı Tüneli'ndeki TIR yangının nedeni belli oldu
0
İzmir'de sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı
0
İzmir Körfezi'nde 'kırmızı- turuncu renk' uyarısı
İzmir Körfezi'nde 'kırmızı- turuncu renk' uyarısı
0
Yeğenine istismarda bulunan dayıya 15 yıl 7 ay hapis
Yeğenine istismarda bulunan dayıya 15 yıl 7 ay hapis
0
Bergama'da cezaevi nakil aracı devrildi: Sürücü ve 10 asker yaralı
Bergama'da cezaevi nakil aracı devrildi: Sürücü ve 10 asker yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.