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İzmir'de tekne tamiri yaparken düşen kişi öldü!

İzmir'de tekne tamiri yapan 63 yaşındaki Koray Volkan Şengül, 3 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şengül kurtarılamadı

İzmir'de tekne tamiri yaparken düşen kişi öldü!
27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:38

Olay, Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Koray Volkan Şengül teknede tamir yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Başını bir dolaba çarpan Şengül ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Volkan Şengül, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahelenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şengül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şengül'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karaburun #ölüm #tekne ölüm
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