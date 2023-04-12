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İzmir'de telefonunda erkek fotoğrafı gördü diye eşini öldürdü

İzmir'de boşanma aşamasındaki 5 aylık eşi Zehra Kalmaz'ı (19) bıçaklayarak öldüren İhsan Kalmaz’ın (31), polisteki ifadesinde, "Zehra'nın telefonunun ekranında bir erkeğe ait fotoğrafı görünce kendime hakim olamadım, olayı gerçekleştirdim" dediği belirtildi. Kalmaz, adliyeye sevk edildi.

İzmir'de telefonunda erkek fotoğrafı gördü diye eşini öldürdü
12 Nisan 2023 Çarşamba 14:26

İzmir'de bir kağıt fabrikasında işçi olan İhsan Kalmaz, boşanma aşamasındaki 5 aylık eşi Zehra Kalmaz'ı, pazartesi akşamı konuşmak için Tarihi Kemeraltı Çarşısı 846 Sokak'taki bir iş hanının 3'üncü katındaki amcasına ait boş daireye çağırdı. İhsan Kalmaz, çıkan tartışmada eşini karnının 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Dün saat 10.30 sıralarında Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne giden Kalmaz, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine adrese giden polis, Zehra Kalmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Evliliklerinin 3'üncü ayından itibaren eşinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle kadın sığınma evinde kalmaya başladığı öğrenilen Zehra Kalmaz'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kalmaz, ifadesinde, eşini öldürdükten sonra bir eğlence mekanına giderek eğlendiğini söyledi.

Polisteki sorgusunda, eşinin başka erkeklerle görüştüğünü iddia edip, boşanma sürecini başlattıklarını belirten Kalmaz, "Avukatlar, boşanma protokolü için hazırlık yapıyordu. Olay günü de konuşmak için amcasına ait boş dairede bir araya geldik. Zehra'nın telefonunun ekranında bir erkeğe ait fotoğrafını görünce kendime hakim olamayıp, olayı gerçekleştirdim" dedi. Kalmaz, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Zehra Kalmaz'ın cenazesinin bugün ikindide memleketi olan Aydın'ın Söke ilçesindeki Mescid Camii'nde toprağa verileceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kadın cinayeti #telefon #polis
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