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İzmir'de tepki çeken görüntü! Atı aracına bağladı ve...

İzmir'de tepki çeken görüntü! Atı aracına bağladı ve...
06 Ocak 2022 Perşembe 08:29

İzmir'in Buca ilçesinde hafif ticari bir araca bir atın iple bağlanıp koşturulması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası polis harekete geçti. Sürücünün gözaltına alındığı öğrenilirken, ata da el konularak belediyeye teslim edildi

İzmir'in Buca ilçesinde bir sürücü, hafif ticari aracına iple bağladığı atı peşinden koşturdu. O anlar çevredekilerce görüntülenirken, aracın sürücüsü E.Ş. gözaltına alındı.

Olay, gündüz saatlerinde Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. E.Ş. isimli sürücü, 35 ACY 346 plakalı hafif ticari aracının arkasına iple bağladığı atı peşinden koşturdu. O anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis, hafif ticari aracın sürücüsü E.Ş.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli E.Ş. hakkında savcılık talimatıyla 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan sahibinden alınarak el konulan at, kontrolleri yapılmak üzere belediye ekiplerine teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #at #araba at
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