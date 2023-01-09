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İzmir'de tepki çeken olay! Temizlik görevlisine böyle tokat attı!

09 Ocak 2023 Pazartesi 11:49

İzmir'de tepki çeken olay! Buca'da bulunan hipodromda temizlik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki İrfan Güneç, yarışmayı izlemeye gelen Melih D. tarafından tokatlı saldırıya uğradı. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerası ile çekilirken, görüntüler sosyal medyada da tepki çekti

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi. Temizlik görevlisi, evli ve 2 çocuk babası İrfan Güneç, mesai arkadaşlarıyla, at yarışlarının ardından hipodromda temizliğe başladı. Bu sırada, temizlik yapıldığı için başka yönden gitmesi konusunda uyarılan Melih D., temizlik işçilerinden Güneç'in yanına gelip tokat attı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Güneç, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisi ile Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu. Güneç, "Temizlik yapıyorduk. Başka bir alana geçmesini istedik. Bunun üzerine cep telefonuyla bizi görüntülemeye başladı. Uyardık. Sonra koşarak yanıma gelip tokat attı. Konu yargıya taşındı. Şikayetçiyim" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #hipodrom #tokat
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