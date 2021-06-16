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İzmir'de tepki toplayan görüntüler. Bakan da açıklama yaptı

İzmir'de spor salonu işleten H.H.A., haciz için iş yerine gelen Avukat Ege Ogeday Burduroğlu’nu, başına silah dayayıp darbetti. H.H.A. gözaltına alınırken, olay anı cep telefonuyla görüntülendi

16 Haziran 2021 Çarşamba 09:14

Olay, dün öğle saatlerinde, İzmir'in Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı’nda meydana geldi. Avukat Ege Ogeday Burduroğlu, müvekkilinin alacağıyla ilgili haciz işlemi için spor salonuna gitti. Burduroğlu'nun salonda görüştüğü personel, telefonla işletme sahibi H.H.A'ya haber verdi. Gelen H.H.A., tabancasını çıkarıp Burduroğlu'nun başına dayadı ve ölümle tehdit etti. Burduroğlu'nu yere yatırıp başına tekme atan H.H.A., daha sonra spor salonuna girdi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan olayın görüntüleri, büyük tepki çekti.

Tedavisi için Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Burduroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, H.H.A. polis tarafından gözaltına alındı.

BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ettiklerini belirtti.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de haciz işlemi sırasında saldırıya uğrayan avukata, icra memuruna ve işlem yardımcılarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Gül, "Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz. İzmir Başsavcılığı, aynı hassasiyetle bu zorbalığa karşı gereğini yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #izmir #izmir avukat #izmir avukat silah #izmir avukat darp
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