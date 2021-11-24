ŞANS ESERİ YAŞIYORMUŞUM!
ŞANS ESERİ YAŞIYORMUŞUM!
0
İZMİR'DE HEYECAN YARATAN BULUŞ!
İZMİR'DE HEYECAN YARATAN BULUŞ!
0
SAFRANDA İNANILMAZ HİLE!
SAFRANDA İNANILMAZ HİLE!
0
KENDİSİ İLE EVLENMİŞTİ ŞİMDİ DE...
KENDİSİ İLE EVLENMİŞTİ ŞİMDİ DE...
0

İzmir'de terör operasyonu: 14 gözaltı

İzmir'de PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheli ile terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı

İzmir'de terör operasyonu: 14 gözaltı
24 Kasım 2021 Çarşamba 11:19

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün koordineli olarak yürüttüğü çalışmalarla, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheli ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 12 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda örgüt içinde faaliyet yürüten 3 şüpheliyle birlikte 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #terör operasyonu #pkk
Önceki Haber
Akşener'den Erdoğan'a: Ülkeyi yöneten, LPG'ye, mazota, benzine zam yapan sensin sen!
Sonraki Haber
Göğüs ağrısı ile gittiği hastanede şans eseri hayatta olduğunu öğrendi!
Başkan Oran tarlaya girdi, kara yulaf ekti
Başkan Oran tarlaya girdi, kara yulaf ekti
0
Öğrencilerin 40 yıllık motivasyon kaynağı
Öğrencilerin 40 yıllık motivasyon kaynağı
0
İzmir'de 'Gaybubet Evlerine' operasyon: Çok sayıda gözaltı
İzmir'de 'Gaybubet Evlerine' operasyon: Çok sayıda gözaltı
0
Başkan Soyer: Kur artışı şehre 1 metro hattı kaybettirdi!
Başkan Soyer: Kur artışı şehre 1 metro hattı kaybettirdi!
0
Hisarcıklıoğlu’ndan İzmirli iş insanlarına girişimcilik çağrısı: Konfor alanınızın dışına çıkın
Hisarcıklıoğlu’ndan İzmirli iş insanlarına girişimcilik çağrısı: Konfor alanınızın dışına çıkın
0
Üçyol-Buca Metrosu için bir adım daha atıldı
Üçyol-Buca Metrosu için bir adım daha atıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.