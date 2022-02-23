KOL ALTINDAN SÜT GELİNCE...
KOL ALTINDAN SÜT GELİNCE...
0
GÜNÜN KAHRAMANI!
GÜNÜN KAHRAMANI!
0
MAYDANOZUN 14 FAYDASI
MAYDANOZUN 14 FAYDASI
0
MİRASI TANIMADIĞI KİŞİLERE KALDI!
MİRASI TANIMADIĞI KİŞİLERE KALDI!
0

İzmir'de terör tatbikatı gerçeği aratmadı

İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri ortak tatbikat düzenlendi. Tatbikatta, senaryo gereği gemiyi ele geçiren teröristler etkisiz hale getirilerek, yerleştirilen bombalar imha edildi

İzmir'de terör tatbikatı gerçeği aratmadı
23 Şubat 2022 Çarşamba 16:25

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Çeşme7de ortak tatbikat düzenlendi. Olası terör saldırılarına karşı hazırlıklı olmayı hedefleyen tatbikatı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel takip etti. Ulusoy Çeşme Uluslararası Limanı'nda, 'Limana terörist sızma ve gemiyi ele geçirme' ismiyle düzenlenen tatbikatta senaryo gereği 3 terörist limana sızıp burada demirli bulunan 'Ulusoy-14' isimli gemiyi ele geçirerek, mürettebatı rehin aldı. Gemi kaptanının alarm vermesi üzerine harekete geçen ekipler, teröristlerin patlayıcı yerleştirdiği gemiye operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri limandaki teröristleri etkisiz hale getirirken, Sahil Güvenlik helikopteri ile gemiye inen jandarma timleri de teröristleri etkisiz hale getirip kaptanı kurtardı. Son olarak, senaryo gereği yerleştirilen bombalar, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #terör #takbikat
Önceki Haber
İzmir Kent Konseyleri Çiğli’de buluştu
Sonraki Haber
İzmir'de terör tatbikatı gerçeği aratmadı
İzmir Kent Konseyleri Çiğli’de buluştu
İzmir Kent Konseyleri Çiğli’de buluştu
0
İzmirim Kart hizmetlerine ulaşmak artık daha kolay
İzmirim Kart hizmetlerine ulaşmak artık daha kolay
0
Ege Denizi'nde balıkçılara silahlı saldırı! Yaralanan balıkçı o anları anlattı
Ege Denizi'nde balıkçılara silahlı saldırı! Yaralanan balıkçı o anları anlattı
0
Demirtaş davasında yeni gelişme!
Demirtaş davasında yeni gelişme!
0
İzmir'de avukatın başına silah dayamıştı. Cezası belli oldu
İzmir'de avukatın başına silah dayamıştı. Cezası belli oldu
0
Seferihisar'a üçüncü Halk Market
Seferihisar'a üçüncü Halk Market
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.