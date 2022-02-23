İzmir'de terör tatbikatı gerçeği aratmadı

İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri ortak tatbikat düzenlendi. Tatbikatta, senaryo gereği gemiyi ele geçiren teröristler etkisiz hale getirilerek, yerleştirilen bombalar imha edildi

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Çeşme7de ortak tatbikat düzenlendi. Olası terör saldırılarına karşı hazırlıklı olmayı hedefleyen tatbikatı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel takip etti. Ulusoy Çeşme Uluslararası Limanı'nda, 'Limana terörist sızma ve gemiyi ele geçirme' ismiyle düzenlenen tatbikatta senaryo gereği 3 terörist limana sızıp burada demirli bulunan 'Ulusoy-14' isimli gemiyi ele geçirerek, mürettebatı rehin aldı. Gemi kaptanının alarm vermesi üzerine harekete geçen ekipler, teröristlerin patlayıcı yerleştirdiği gemiye operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri limandaki teröristleri etkisiz hale getirirken, Sahil Güvenlik helikopteri ile gemiye inen jandarma timleri de teröristleri etkisiz hale getirip kaptanı kurtardı. Son olarak, senaryo gereği yerleştirilen bombalar, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.