İzmir'de TGB'li gençlerden yurt tepkisi

Türkiye Gençlik Birliği ve üniversitelerin öğrenci toplulukları, öğrencilerin barınma sorununa dair yapılan basın açıklaması yaptı

İzmir'deki üniversite öğrencileri adına konuşma yapan TGB İzmir İl Başkanı Aylin Kum, artan kiralara tepki göstererek öğrencilerin fırsatçıların inisiyatifine bırakılmaması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi: ‘’Öğrenciyi yüksek kiralara, emlakçıların insafına mecbur bırakamayız Öğrenciyi ne olduğu belli olmayan yurtlara, on kişinin birlikte kaldığı pansiyonlara mecbur bırakamayız. Öğrencinin öğrenim hakkı olan barınma sorununu acilen çözmeliyiz.’’

Yurt kapasitelerinin yetersiz olduğunu belirten Kum, '' Ülkemizde şu an 4 milyonun üzerinde üniversite öğrencisi örgün öğretimde eğitim görmektedir. Ancak KYK yurtlarının kapasitesi 670 bindir. KYK’ya başvuran birçok öğrenci yedeklerde beklemektedir. Okulların açılmaya başlamasına rağmen birçok öğrencinin kalacağı yer, belirsizliğini korumaktadır. Fırsatçıların ev kiralarını olağanüstü bir şekilde arttırması, özel yurtların pahalılığı, öğrenciyi tamamen çaresiz bırakmıştır.'' dedi.

‘’DEVLET YURDU YAPILSIN’’

Artan kira fiyatlarına ve yurt yetersizliğine çözüm önerilerini sıralayan TGB İzmir İl Başkanı Aylin Kum, tüm kamu imkanlarını seferber ederek sorunun en kısa zamanda çözülmesi gerektiğini dile getirirken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’le de bu çözüm önerilerini yüz yüze aktarmak istediklerini belirtti.

Türkiye Gençlik Birliği, kısa ve uzun vadeli çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

1-) Öğrencinin yurt ihtiyacı tespit edilmeli ve yurtları açmak için takvim oluşturulmalı.

2-) Hızlıca yurtların yapımı için harekete geçilmeli.

3-) Yurtlar açılıncaya kadar, hiçbir öğrenci açıkta kalmasın diye bütün kamu kurumları seferber edilmeli. Bu açıdan valiliğimizin çalışması örnektir. Ancak 1 ayda kimse yurt yapamaz. Misafirlikler, yurtlar yapılıncaya ve öğrenci için uygun hale getirilinceye kadar devam etmelidir.

4-) Bu meseleyle alakalı belirsizlik acilen bitirilmeli. Öğrencinin sorununu çözecek, uygulamalar derhal açıklanmalıdır.