İzmir'de tiny house ve karavanlara talep arttı

İzmir'de genellikle yazlık ilçelerde tercih edilen karavan yaşamı, deprem sonrası giderek yaygınlaştı. Güvenlik kaygısı nedeniyle karavan ve tekerlekli küçük evlere (tiny house) talep artarken, üreticiler yüzde 50'nin üzerinde artan siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor. Karavan fiyatları 520 bin TL'den, tekerlekli küçük evler ise 430 bin TL'den başlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından barınma konusunda güvenlik endişesi yaşayan pek çok kişi, karavan ve tekerlekli küçük evlere yöneldi. Yazlık ilçelerde yoğun karavan yaşamının olduğu İzmir'de de karavan yaşamı merkez ilçelere de yayıldı. Üreticiler siparişlerde yüzde 50'nin üzerinde artış yaşandığını belirtirken, kişiye özel olarak üretilen karavan ve tekerlekli evlere farklı özellikler eklendi. 13 metrekareden başlayan tekerlekli evler, istenilen boyuta kadar çıkarılırken, karavanlar ise 5-18 veya 8-40 metre büyüklüklerinde üretiliyor. Öte yandan karavan fiyatları 520 bin TL'den, tekerlekli küçük evler ise 430 bin TL'den başlıyor.

'DÜNYA ARTIK BİREYSELE DOĞRU GİDİYOR'

Satışlarda gözle görülür bir artış olduğunu belirten prefabrik yapı, tiny house ve karavan üreticisi Sude Uzun, "Dünya artık bireysele doğru gidiyor ve yaşanan doğal afetlerden dolayı pek çok kişi bu yaşam tarzını tercih ediyor. Afet sonrası talepler ortalama yüzde 50'nin üzerinde arttı. Karavanlarımız tek parça ve monoblok olarak üretiliyor. Tiny house'larda da çelik üzerine üretim yapıyoruz. Tiny house'lar 13 metrekareden başlıyor ve istenilen boyutlara kadar üretiliyor. Karavanlarda ise 5-18 ve 8-40 metre uzunluğunda iki tip üretimimiz var. Bir karavan ortalama 20 günde üretiliyor. Deprem öncesi vatandaşlar daha çok yazlık bölgelerde karavan yaşamını tercih ediyorlardı, ancak zamanla hemen hemen her bölgede yaşadıklarını görmeye başladık. Artık insanlar kapalı alan ve apartmanlardan korkuyor. Ürünlerimiz kişiye özel ürünler. İstenilen dış rengi ve mobilya rengini dizayn edebiliyoruz. Kimisi bir değil üç tane güneş paneli istiyor, kimisi akıllı park sistemi istiyor. Bu tarz ekipmanlara göre fiyat değişikliği oluyor. Tiny house'ları minimum 4 kişiden 10 kişiye kadar kalabilecek büyüklüklerde yapabiliyoruz" dedi.

Karavan satın almayı düşünenlerden Volkan Ercan ise "Son yaşanan depremlerden sonra bir karavan almaya karar verdik. Ailemizin güvenliği açısından karavan araştırıyoruz. Fiyat çok önemli. Güvenliği de çok önemli" ifadelerini kullandı.