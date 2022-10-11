İzmir'de TIR ile kepçe çarpıştı. İşte o anlar...

İzmir'in Tire ilçesinde TIR ile çarpıştıktan sonra devrilen kepçenin operatörü Ramazan Nas (31), hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi

Kaza dün saat 14.30 sıralarında Tire- Torbalı karayolu kırsal Karateke Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun solundaki akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yapan kepçeye arkadan gelen Muhammet A. (34) yönetimindeki 35 BDM 422 plakalı buğday yüklü TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kepçe devrilirken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde kepçe operatörü Ramazan Nas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nas'ın cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı yaralanmadan atlatan TIR şöförü Muhammet A. ise gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı akaryakıt istasyonun güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.