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İzmir'de TIR'ın altında kalan kadın hayatını kaybetti

İzmir'de TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü kaza nedeniyle aracından inince hareket eden TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti

İzmir'de TIR'ın altında kalan kadın hayatını kaybetti
01 Mart 2021 Pazartesi 12:28

Kaza İzmir'in Gaziemir ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Akçay Caddesi 6. Sanayi Kavşağı'nda ilerleyen 45 yaşındaki Sinem Kuran'ın kullandığı otomobil, burada 65 yaşındaki Ali K.'nın kullandığı TIR'a yandan çarptı. Kaza nedeniyle aracından inen Sinem Kuran, o sırada hareket eden TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın altından çıkartılan Kuran’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken TIR şoförü Ali K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaza #gaziemir trafik kazası #kaza
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