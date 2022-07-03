İzmir'de TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulan sürücü o anları anlattı!

İzmir'de lastiği patlayınca bariyerleri aşarak, karşı şeride geçen TIR'ı fark eden otomobil sürücüsü Hamza Can Erdönmez (30), son anda manevra yaparak kurtuldu. Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgide gidip, geldiğini belirten Erdönmez, "TIR bariyere değdiği sırada hamle yaptım. TIR karşı şeride geçti. O anki refleksle 2 şerit sağa atlayarak hayatta kaldım" dedi

Kaza, 1 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Çevre Yolu Osmangazi Viyadüğü'nde meydana geldi. Bornova'dan Karşıyaka'ya giden demir yüklü TIR, ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada TIR'ın geldiğini gören otomobil sürücüsü Hamza Can Erdönmez, manevra yapıp, son anda kurtuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı, arkadan gelen başka otomobilin araç kamerasınca görüntülendi. TIR'ın dorsesinden yola saçılan demirler, bölgeye gelen ekiplerce toplandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

'O ANKİ HEYECANIMI VE STRESİMİ ANLATAMAM'

Bir çağrı merkezinde yöneticilik yapan Hamza Can Erdönmez, DHA'ya konuştu. Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgide gidip, geldiğini belirten Erdönmez, "Karşıyaka yönündeki kuaföre gidiyordum. Sol şeritte seyir halindeydim. 110 kilometre hızla ilerliyordum. O esnada karşıdan bir TIR'ın geldiğini gördüm. TIR bariyere değdiği sırada hamle yaptım. TIR karşı şeride geçti. O anki refleksle 2 şerit sağa atlayarak hayatta kaldım" dedi. Çok korktuğunu belirten Erdönmez, "Aslında öleceğimi hissettim. Gerçekten çok korktum. Karşınıza kocaman bir TIR geliyor. Kaçmaya çalışıyorsunuz. Kabus gibi bir şeydi. Sağa yanaşıp, durduğumda o anki heyecanımı ve stresimi anlatamam. Bir 5 dakika aracın içerisinde kaldım. Ondan sonra kendime geldim. Sonra olayın ne şekilde olduğunu anlamaya çalıştım. Arkama yola baktığımda daha net gördüm" dedi.

'YOLDA DİKKATLİ OLMAK HAYAT KURTARIYOR'

Yolu takip ettiğini dile getiren Erdönmez, "Sürüş sırasında çok dikkatli olmak gerekiyor. Açıkçası kendimi çok şanslı hissediyorum. Biraz şans biraz da refleksle hayatta kaldım. O an, bir refleksle manevra yaptım. Belki şimdi aynısını yapamayabilirim. Mesela frene basmış olsaydım; o hızla takla atabilirdim. Ya da TIR'ın bir parçası çarpmış olsa ciddi bir şey olabilirdi. Çok şükür bir şey olmadı, atlattık. TIR'ın lastiği patlamış. İhmal var mı yok mu bilmiyorum. İnsanlar araç sürerken çok dikkatli olmalı. Özellikle sol şeritte ve yüksek hızda araç kullanıyorsanız; dikkatli olmak hayat kurtarıyor. Sürücüler telefonla ya da başka bir şeyle ilgilenmemeli. Yolu takip ettiğim için kurtuldum" diye konuştu.