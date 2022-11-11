İzmir'de TIR otobüs durağına daldı: 2'si ağır, 4 yaralı

İzmir Bornova'da bir TIR kontrolden çıkınca önce karşı şeride geçti daha sonra da otomobile çarptı. TIR son olarak otobüs durağına daldı. Meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.15 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6108 sokakta meydana geldi. Şükrü P. (53) yönetimindeki 45 VE 002 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce karşı şeride geçti, ardından Raif Ö.'nün kullandığı 07 EV 8276 plakalı otomobile çarpıp, otobüs durağına daldı. Kaza anında durakta otobüs bekleyen 3 kişiden Ali T. (23) ve M.A., TIR'ın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar bir yandan yaralılara yardım ederken diğer yandan sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Durakta bekleyen Ali T. ve M.A. ile otomobil sürücüsü Raif Ö. ve TIR sürücüsü Şükrü P., çevre hastanelere kaldırıldı.

'TIR KARŞIDAN BU TARAFA GEÇTİ, OTOMOBİLE VURDU'

Kazaya tanık olan ve o anları anlatan esnaf Hanifi Bilgin, "Ben burada işportacıyım. Müşterim ile ilgileniyordum. Gümbürtü sesi geldi. Bu TIR karşıdan bu tarafa geçti, otomobile vurdu. Ondan sonra durağa girdi. Durakta 4-5 kişi vardı 2 kişi kaçtı 2 kişi altına aldı. O esnada koştuk, TIR şoförü geri çıkmaya çalışıyor. 2 kişiyi çıkardık. Otomobildekini çıkaramadık. Kafası kırılmış burnundan kan akıyordu. Sonra polis arkadaşlar geldi, onlar müdahale etti" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın önce otomobile, ardından da durağa daldığı anlar yer aldı.